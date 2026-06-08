Asesinan a Sael Silva, Activista y Defensor de Personas Afromexicanas en Guererro

Sael Silva Cisneros, activista, defensor de derechos LGBT y personas afromexicanas e investigador de la SCJN, fue asesinado durante un ataque armado en Guerrero; esto ocurrió.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el fin de semana, cuando Silva Cisneros se encontraba en un establecimiento en el municipio de Cuajinicuilapa, cuando hombres armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra las personas que se encontraban ahí.

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El investigador Sael Silva Cisneros acudió a ese sitio después de participar en un seminario por los derechos humanos en la Costa Chica de la entidad.

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¿Quién fue Sael Silva Cisneros?

La muerte de Sael Silva Cisneros fue lamentada por sus familiares y seres queridos, pero también por aquellos con quienes trabajó en favor de las comunidades afromexicanas en Guerrero.

En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenó el acto de violencia que privó de la vida a Sael Silva Cisneros, investigador del Sistema de Investigación Comunitaria (SIC) del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ) de la institución.

"Fue un destacado promotor de los derechos humanos, comprometido con la construcción de una sociedad más igualitaria e incluyente", puntualizó.

Asimismo, la SCJN indicó que su trabajo impulsó espacios de diálogo, reflexión y visibilización en favor de las personas de la comunidad LGBTIQ+, así como de los pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas.

"Este Alto Tribunal expresa sus más sentidas condolencias y toda su solidaridad a sus familiares, amistades, colegas y personas cercanas ante esta irreparable pérdida. Al tiempo que rechaza de manera absoluta cualquier forma de violencia que atente contra la dignidad, la igualdad y los derechos humanos de las personas", aseguró.

Sael Silva Cisneros era originario de San Nicolás, en la Costa Chica de Guerrero. Tenía 31 años de edad. Estudió derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero. Era parte de la comunidad LGBT, por lo que su trabajo estaba enfocado en dignificar a todas las personas que también forman parte de ella.

EPP