Asesinan a Sael Silva, Activista y Defensor de Personas Afromexicanas en Guererro

Sael Silva Cisneros era investigador comunitario y defensor de personas afromexicanas en la Costa Chica de Guerrero; investigan el homicidio

El activista Sael Silva Cisneros. Foto: FacebookEl activista Sael Silva Cisneros. Foto: Facebook
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