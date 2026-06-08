Hombres Hallados Sin Vida en Ciudad Juárez Eran de Durango; Tenían Reporte de Ausencia

Autoridades dieron a conocer que tres de los cuatro hombres localizados sin vida el pasado 1 de junio debajo de un puente del Libramiento Guadalupe–Samalayuca contaban con reporte de ausencia y eran originarios de Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, las víctimas viajaban a bordo de un automóvil de lujo y la última vez que se supo de su paradero fue en el municipio de Ahumada, Chihuahua.

Familiares señalaron que los hombres lograron comunicarse vía telefónica para informar que habían sido detenidos en ese lugar; sin embargo, después de ese contacto ya no volvieron a saber de ellos.

Emitieron Pesquisas Tras Desaparición

Tras perder comunicación con las víctimas, familiares acudieron a interponer reportes de ausencia, por lo que se emitieron dos pesquisas en Durango y dos más en Chihuahua, luego de su desaparición ocurrida desde el pasado 23 de abril de 2026.

Posteriormente, el pasado 1 de junio, los cuerpos fueron localizados apilados debajo de un puente sobre una carretera federal en Ciudad Juárez, junto a varios paquetes con aproximadamente 116 kilogramos de la droga conocida como cristal.

Víctimas Fueron Identificadas

Las víctimas fueron identificadas como Óscar M. V., de 59 años; Alejandro M., de 42; y César Manuel C. R., de 46, todos originarios de Durango, Durango. También fue identificado José de Jesús D. O., de 58 años, quien era el único que no contaba con reporte de ausencia.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para lograr la detención del o los presuntos responsables. Autoridades señalaron que ya se cuenta con diversas líneas de investigación relacionadas con el caso.