Hombres Hallados Sin Vida en Ciudad Juárez Eran de Durango; Tenían Reporte de Ausencia

Se dio a conocer que los cuatro hombres localizados sin vida debajo de un puente en Ciudad Juárez eran originarios de Durango y que tres de ellos contaban con reporte de ausencia.

Emitieron pesquisas tras desapariciónFoto: FGE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cuatro hombres de Durango, hallados sin vida en Ciudad Juárez, tenían reporte de ausencia. Investigan conexión con 116 kg de cristal encontrados en el lugar.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Hombres Hallados Sin Vida en Ciudad Juárez Eran de Durango