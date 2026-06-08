Suspenden Clases y Actividades en Carichí, Chihuahua por Violencia y Vehículos Incendiados

El municipio de Carichí suspendió clases y actividades oficiales luego de enfrentamientos armados que dejaron vehículos incendiados y daños materiales.

Torreta de patrullaFoto: N+ | Archivo

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Violencia en Carichí: suspenden clases y actividades tras enfrentamientos armados y vehículos incendiados. Conoce más sobre la situación en Chihuahua.

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