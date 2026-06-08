Suspenden Clases y Actividades en Carichí, Chihuahua por Violencia y Vehículos Incendiados

Las clases y actividades en la Presidencia Municipal de Carichí fueron suspendidas este lunes 8 de junio, tras los hechos violentos registrados durante el fin de semana en ese municipio de la región serrana de Chihuahua.

El alcalde Alejandro Gutiérrez confirmó que en la zona se registró un enfrentamiento entre grupos aarmados, situación que generó temor entre los habitantes y movilización de autoridades.

Aunque no se reportaron personas fallecidas, sí hubo daños materiales en vehículos y viviendas derivado de los hechos violentos.

De acuerdo con el edil, entre las afectaciones se encuentran dos vehículos incendiados en calles de la cabecera municipal, además de una vivienda y otro automóvil con impactos de bala.

“Se reportan dos vehículos incendiados en una de las calles de la cabecera municipal, así como también una casa con impactos de bala y también un vehículo, es parte de los daños colaterales, escuchamos los disparos bastante fuertes”, señaló el presidente municipal al informar sobre lo ocurrido. Además, las autoridades de Carichí coordinan acciones con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y corporaciones estatales.

Suspenden clases en escuelas y actividades en presidencia municipal

Asimismo, informó que como medida preventiva quedaron suspendidas las clases, así como las actividades en Presidencia Municipal, Sindicatura y el DIF Municipal.

El alcalde también señaló que sobre la carretera a Cuauhtémoc, a la altura de la zona conocida como La Finca, se reportó un vehículo incendiado relacionado con los hechos violentos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni mayores detalles respecto a los grupos involucrados en el enfrentamiento.