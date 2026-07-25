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Vacaciones 2026: ¿Qué Significa Colocar una Cinta Roja en la Puerta de tu Casa y Para Qué Sirve?

Aquí te decimos para qué sirve colocar en las perillas de las puertas esta cinta roja

Listón rojo en puertas. Foto: EspecialListón rojo en puertas. Foto: Especial

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Colocar una cinta roja en la puerta es más que decoración. Aprende cómo este ritual del Feng Shui puede neutralizar la mala suerte y traer armonía a tu hogar.

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