Vacaciones 2026: ¿Qué Significa Colocar una Cinta Roja en la Puerta de tu Casa y Para Qué Sirve?

En distintas culturas existen rituales y objetos que, según las creencias populares, ayudan a proteger el hogar y atraer energías positivas. Uno de los más conocidos es colocar una cinta roja en la puerta de entrada, una práctica que el Feng Shui relaciona con la armonía y el equilibrio del espacio.

De acuerdo con esta filosofía china, la entrada principal de una vivienda representa "la boca del chi", es decir, el punto por donde ingresa la energía del exterior. Por ello, mantener esta zona en buenas condiciones y utilizar determinados elementos simbólicos puede favorecer un ambiente más equilibrado.

La cinta roja en la puerta sirve como un amuleto protector y un escudo energético. Según el Feng Shui, se utiliza para alejar las envidias, bloquear las malas vibras, canalizar la energía positiva y resguardar el hogar, especialmente cuando permanece solo durante las vacaciones. También se considera una forma de conservar la buena fortuna dentro de la vivienda y evitar el ingreso de vibraciones negativas provenientes del exterior.

¿Qué significa colocar una cinta roja en la puerta de la casa?

El Feng Shui propone colocar una cinta roja en el picaporte o en el marco de la puerta principal como parte de un ritual enfocado en proteger el hogar. Además de actuar como un símbolo de resguardo, esta práctica busca filtrar la energía que entra a la vivienda.

Consultoras energéticas señalan que este ritual también puede ser útil cuando una casa o departamento tiene un número de dirección considerado negativo o cuando sus habitantes perciben un ambiente pesado. En esos casos, la cinta roja se coloca con la intención de neutralizar la mala suerte y favorecer una sensación de mayor tranquilidad.

¿Cómo debe colocarse la cinta roja, según el Feng Shui?

Para realizar este ritual, los especialistas recomiendan utilizar una cinta de tela de color rojo intenso y atarla en el picaporte principal con una intención clara de protección para el hogar.

El Feng Shui también indica que la cinta, por sí sola, no garantiza el objetivo del ritual. La limpieza, el orden y el cuidado de la entrada son aspectos fundamentales para favorecer el flujo de las energías positivas dentro de la vivienda.

Cabe recordar que el Feng Shui es un sistema filosófico chino milenario cuyo propósito es armonizar a las personas con su entorno mediante la distribución, el orden y la decoración de los espacios, con el objetivo de promover el bienestar, la salud y la prosperidad.