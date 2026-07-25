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Tren Ligero Texcoco-La Paz en Edomex: ¿Cuántas Estaciones Tendrá y su Conexión al Metro?

El Tren Ligero tendrá una capacidad para transportar hasta 127 mil pasajeros al día

Tren Ligero Texcoco-La Paz. Foto: CuartoscuroTren Ligero Texcoco-La Paz. Foto: Cuartoscuro

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¿Sabías que el Tren Ligero Texcoco-La Paz tendrá 12 estaciones y una capacidad de 127 mil pasajeros diarios? Conéctate al Metro y ahorra tiempo en tus traslados.

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