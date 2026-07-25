Tren Ligero Texcoco-La Paz en Edomex: ¿Cuántas Estaciones Tendrá y su Conexión al Metro?

El proyecto del Tren Ligero Texcoco-La Paz avanza como una de las obras de transporte que busca fortalecer la movilidad entre el oriente del Estado de México y la Ciudad de México. Su principal ventaja será la conexión directa con la terminal La Paz de la Línea A del Metro, facilitando el traslado diario de miles de usuarios.

Con un recorrido de 21 kilómetros, la nueva línea unirá la terminal La Paz con el centro de Texcoco, donde se ubica la antigua estación del tren. Además de mejorar los tiempos de viaje, el sistema operará sobre infraestructura ferroviaria especializada y compartirá la vía con el servicio de carga.

De acuerdo con la información del proyecto, el Tren Ligero tendrá una capacidad para transportar hasta 127 mil pasajeros al día, convirtiéndose en una alternativa para quienes se desplazan entre ambas zonas del Estado de México y realizan conexión con el Metro capitalino.

¿Cuántas estaciones tendrá el Tren Ligero Texcoco-La Paz?

El Tren Ligero Texcoco-La Paz contará con 12 estaciones, de las cuales 10 serán intermedias y dos funcionarán como terminales.

Las estaciones contempladas son:

La Paz

Los Reyes

La Magdalena

CONALEP Los Reyes

Francisco Villa

Piedras Negras

Central de Abasto

Centro Cultural Bicentenario

San Bernardino

Autónoma de Chapingo

Texcoco

La terminal de La Paz permitirá la conexión con la Línea A del Metro, mientras que Texcoco será la estación terminal ubicada en la antigua estación ferroviaria del municipio.

Estaciones de Tren Ligero Texcoco-La Paz. Foto: Gobierno del Edomex

Así será la conexión al Metro y el tiempo de recorrido

El principal enlace del proyecto será con la Línea A del Metro en la estación La Paz, lo que permitirá a los pasajeros continuar su viaje hacia distintos puntos de la Ciudad de México utilizando la red de transporte existente.

El recorrido completo entre La Paz y Texcoco tendrá una duración aproximada de 30 minutos, lo que representa una reducción de 40 minutos respecto al tiempo que actualmente emplean los usuarios en este trayecto.

La operación será mixta, ya que el servicio de pasajeros convivirá con el transporte ferroviario de carga. Para ello, el proyecto contempla infraestructura especializada en energía, señalización, comunicaciones y sistemas de seguridad, todos supervisados por un centro de control encargado de regular la circulación de los trenes.

El Tren Ligero operará con una velocidad comercial de 41 kilómetros por hora y alcanzará una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente para la movilidad en el oriente del Estado de México.