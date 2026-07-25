Economía

Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Sábado 25 de Julio de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy sábado 25 de julio de 2026.

Precio del Dólar Hoy en MéxicoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Cómo está el dólar hoy en México y la frontera norte? Descubre la cotización del peso mexicano: $17.60 por dólar según Banxico. ¡Infórmate más!

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+