¿Cuánto Cuesta Viajar de Matamoros a Playa Miramar? Precio de Gasolina y Qué Hacer

Playa Miramar continúa siendo uno de los destinos favoritos de los tamaulipecos durante el verano y miles de personas viajan desde Matamoros hacia Ciudad Madero cada temporada vacacional.

¿Cuánto tiempo haces de Matamoros a Playa Miramar?

Entre 5 horas y 6 horas y media.

¿Hay casetas de Matamoros a Ciudad Madero?

Dependiendo de la ruta elegida, algunos conductores utilizan únicamente carreteras libres y otros optan por algunos tramos de cuota fuera del norte del estado.

Para un cálculo conservador, considera un presupuesto de casetas de entre 50 y 150 pesos. El principal gasto del viaje suele ser la gasolina.

¿Cuánto gastarás en gasolina?

La distancia aproximada es de 490 kilómetros.

Tomando un rendimiento promedio de 13 kilómetros por litro:

Gasolina: entre 750 y 850 pesos.

Si viajan cuatro personas, el gasto puede dividirse considerablemente, haciendo que el trayecto resulte bastante accesible.

¿Qué hacer en Playa Miramar este verano 2026?

Playa Miramar es uno de los destinos turísticos más visitados de Tamaulipas durante las vacaciones de verano, gracias a su amplia oferta de actividades para toda la familia.

Entre las principales actividades que puedes realizar se encuentran:

Disfrutar de la playa y sus zonas recreativas.

Recorrer el malecón y tomar fotografías frente al emblemático monumento de las escolleras.

Visitar las escolleras de Playa Miramar, uno de los puntos más populares para observar el atardecer y la llegada de embarcaciones al puerto.

Pasear en bicicleta o caminar por el Boulevard Costero.

Practicar deportes acuáticos como kayak, paddle board y motos acuáticas, disponibles con prestadores de servicios turísticos autorizados.

Degustar mariscos y platillos típicos de la región en los restaurantes ubicados a lo largo del boulevard.

Visitar el máximo paseo turístico durante los eventos y festivales que suelen organizarse en temporada vacacional.

Si tienes más tiempo, desde Ciudad Madero también puedes visitar algunos atractivos de la zona conurbada del sur de Tamaulipas, como la Laguna del Carpintero, en Tampico, o el centro histórico del puerto.