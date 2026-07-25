Cae en Veracruz el Premio de 17MDP del Sorteo Mayor 2891 de la Lotería Nacional

La noche de este viernes 24 de julio se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2891, que contó con 17 millones de pesos como premio principal.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Número y Dónde Cayó el Premio Mayor del Sorteo Superior 2891 de la Lotería Nacional?

Fue en punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 30142, la serie número 1 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz y la serie número 2 fue remitida para su venta a la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 2 y 0. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

Lista de Números Ganadores del Sorteo Mayor Edición 2891 de la Lotería