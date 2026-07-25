Economía

Cae en Veracruz el Premio de 17MDP del Sorteo Mayor 2891 de la Lotería Nacional

El premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional en su edición 2891, con un premio de 17 millones cayó en la ciudad Coatzacoalcos, Veracruz.

Conoce la lista de números ganadores del sorteo de esta noche de la Lotería NacionalConoce la lista de números ganadores del sorteo de esta noche de la Lotería Nacional. Foto: Lotería Nacional

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¡Sorpresa en Coatzacoalcos! El Premio Mayor de la Lotería Nacional, edición 2891, de 17 millones de pesos, cayó en esta ciudad. ¿Eres uno de los afortunados? Descubre más detalles.

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