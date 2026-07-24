Pemex Revela Mapa Gasolineras en México que No Cumplen Tope de 27 Pesos al Diésel

El Gobierno de México a través de Petróleos Mexicanos (Pemex) habilitó oficialmente el Mapa Interactivo de gasolineras que incumplen con el Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel al no respetar el tope de 27 pesos.

Al corte del 24 de julio de 2026, el 84% de las gasolineras a nivel nacional cumple con mantener el diésel por debajo de los 27 pesos por litro (25.39 pesos en zonas fronterizas).

Sin embargo, 1,538 estaciones de servicio siguen fuera del acuerdo y venden por encima de un margen razonable.

¿Cuáles estados tienen mayor incumplimiento?

Mapa interactivo de gasolineras que incumplen acuerdo de precio de diésel en julio 2026. Foto: Energia.gob.mx

Las gasolineras que incumplen se concentran en las siguientes cinco entidades federativas:

Baja California: 273 estaciones fuera del acuerdo.

Tamaulipas: 178 estaciones fuera del acuerdo.

Michoacán: 166 estaciones fuera del acuerdo.

Jalisco: 161 estaciones fuera del acuerdo.

Sonora: 161 estaciones fuera del acuerdo.

En la Ciudad de México solo se reportan 4 estaciones incumplidas.

¿Cuántas gasolineras se han sumado antes del primer semestre de 2026?

El Gobierno de México informó que 618 estaciones de servicio se sumaron al Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel, logrando un total de 8 mil 603 adheridas (84% del sector).

Se precisó que, para facilitar la consulta y dar seguimiento a esta información, se pone a disposición de la ciudadanía un mapa digital que permite identificar las estaciones de servicio que comercializan diésel a un precio superior al establecido en el Acuerdo Voluntario, el cual se puede consultar aquí.

¿Cuál es el precio promedio de diésel en México?

El precio promedio reportado por plataformas especializadas se situó en 26.98 pesos por litro, cumpliendo con el tope establecido de manera oficial.

¿Dónde abarca el Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel?

La cobertura por estados del Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel abarca las estaciones de las 32 entidades del país, pero las autoridades identifican variaciones por región:

Precios más bajos están en zonas fronterizas

En entidades como Tamaulipas, Chihuahua y Baja California registran los promedios de diésel más bajos del país, al oscilar entre 26.13 y 26.87 pesos por litro.

Zonas de mayor incumplimiento

El estado de Baja California concentra el mayor número de estaciones que venden por encima del precio acordado de diésel.

Zona Centro y Sur del país registran cumplimiento estable

Entidades como la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Querétaro mantienen un cumplimiento estable con promedios que oscilan entre 26.91 y 27.01 pesos por litro.

Zonas con precios altos

Los estados como Quintana Roo y Baja California Sur promedian tarifas de 27.99 a 28.31 pesos por litro.

HVI