Economía

Pemex Revela Mapa Gasolineras en México que No Cumplen Tope de 27 Pesos al Diésel

En la Ciudad de México solo se reportan 4 estaciones que no cumplen con acuerdo voluntario; conoce el mapa interactivo de cada estado

Pemex Revela Mapa de Gasolineras en México que No Cumplen Tope de 27 Pesos en Diésel Hoy 24 de Julio 2026Vista general de gasolineras en México. Foto: Cuartoscuro

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El Gobierno de México informó que 618 estaciones de servicio se sumaron al Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel, logrando un total de 8 mil 603 adheridas (84% del sector)

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