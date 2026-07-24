Sheinbaum Aclara que “No Tenemos Nuevo Arancel” y Explica Qué Quiere EUA para el T-MEC

Durante la conferencia matutina de hoy, 24 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no hay un nuevo arancel y explicó qué quiere Estados Unidos para el T-MEC.

Explicó que las condiciones comerciales para México permanecen sin cambios respecto a la semana pasada y detalló los temas que se discuten con la administración estadounidense en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Anuncia Avances en Revisión del T-MEC tras Reunirse con Jamieson Greer

"Todos los productos que se expiran dentro del T-MEC tienes cero aranceles con excepción vehículos y acero y los que están fuera tiene un arancel del 10% que es lo que tendimos, es decir, México queda igual que como estábamos hace una semana", señaló.

La titular del Ejecutivo federal señaló que los productos que cumplen con las disposiciones del T-MEC continúan libres de aranceles, con excepción de sectores específicos como el automotriz, el acero y el aluminio, mientras que las mercancías fuera del tratado mantienen el gravamen previamente establecido.

¿Qué quiere Estados Unidos para el T-MEC?

De acuerdo con Sheinbaum, la administración del presidente Donald Trump ha manifestado que busca disminuir el déficit comercial de Estados Unidos con México.

Explicó que la intención del gobierno estadounidense es reducir la diferencia entre importaciones y exportaciones, promoviendo un mayor consumo de productos estadounidenses y limitando el desequilibrio en la balanza comercial.

Pese a ello, la presidenta sostuvo que México continuará negociando para conservar las ventajas competitivas que ofrece el T-MEC y mantener condiciones preferenciales frente a otros países que comercian con Estados Unidos.

FBPT