Economía

Sheinbaum Aclara que “No Tenemos Nuevo Arancel” y Explica Qué Quiere EUA para el T-MEC

La presidenta aclaró que no hay nuevo arancel en el contexto del T-MEC; esto señaló

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en conferencia de prensa matutina de este viernes. Foto: PresidenciaClaudia Sheinbaum, presidenta de México, en conferencia de prensa matutina de este viernes. Foto: Presidencia
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