¿Quién Es el Dueño de La Casa de Toño? Surgió como Puesto Callejero y Hoy se Vende en Millones

La Casa de Toño, una de las cadenas de restaurantes de comida mexicana más populares del país, podría cambiar de dueño en una operación valuada en más de 400 millones de dólares.

Y aunque aún no existe un acuerdo definitivo, el interés de inversionistas y de Grupo Gigante ha puesto los reflectores sobre la historia de la empresa fundada por Marco Antonio Campos, quien pasó de vender quesadillas en la calle a construir un negocio millonario.

¿Quién es el dueño de La Casa de Toño?

El fundador y propietario de La Casa de Toño es Marco Antonio Campos, apodado "Toño", un emprendedor mexicano que inició el negocio en 1978 mientras estudiaba la licenciatura en Derecho.

De acuerdo con la historia de la empresa, Campos comenzó vendiendo quesadillas y sopes en un puesto callejero, apoyado por su madre y su abuela, quienes preparaban los guisos.

El pequeño negocio creció rápidamente gracias a la aceptación de los clientes, quienes empezaron a identificar el lugar como "la casa de Toño", nombre que terminó convirtiéndose en la marca oficial del restaurante.

En 1985, el negocio dejó la banqueta para instalarse en la cochera de la vivienda familiar, dando origen al primer restaurante formal de La Casa de Toño.

De un puesto callejero a una cadena millonaria

Lo que comenzó como un pequeño negocio familiar se transformó en una de las cadenas de comida mexicana más exitosas del país.

Actualmente, La Casa de Toño opera más de 60 sucursales, principalmente en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, y se ha convertido en un referente por platillos como el pozole, las flautas, enchiladas y quesadillas, además de su modelo de servicio rápido y precios accesibles.

Grupo Gigante confirma que analiza la operación

Grupo Gigante confirmó mediante un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que, a través de su división de restaurantes, evalúa preliminarmente una posible adquisición de La Casa de Toño.

No obstante, la compañía aclaró que:

No existe un contrato definitivo ni vinculante.

La revisión forma parte de su análisis habitual de oportunidades de inversión.

No hay garantía de que la compra llegue a concretarse.

AMP