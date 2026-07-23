Economía

¿Quién Es el Dueño de La Casa de Toño? Surgió como Puesto Callejero y Hoy se Vende en Millones

Lo que comenzó como un pequeño negocio familiar se transformó en una de las cadenas de comida mexicana más exitosas del país

Sucursal de La Casa de Toño. Foto: La Casa de ToñoSucursal de La Casa de Toño. Foto: La Casa de Toño
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