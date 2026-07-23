EUA Aplicará Nuevos Aranceles a 60 Países, entre ellos, México

Hoy, el embajador Jamieson Greer, quien se reunió hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que siguiendo instrucciones del presidente Donald Trump, toma medidas imponiendo aranceles a 60 economías, entre ellas México, por no haber impuesto ni aplicado eficazmente la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso.

"Esta medida se produce tras las investigaciones de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que incluyeron dos rondas de audiencias públicas, más de 2100 comentarios del público y el diálogo con nuestros socios comerciales para abordar estas preocupaciones de larga data".

En un comunicado indica que, en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, se impone la medida comercial, que tiene como objetivo abordar las prácticas extranjeras desleales que afectan al comercio estadounidense.

Estados Unidos acusa trabajo forzoso en las cadenas de suministro

"Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo", dijo Jamieson Greer.

Asegura que, a partir de hoy y con esta medida arancelaria, se comenzará a "corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora, para mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo".

Aranceles van del 10 % al 12.5 %, ¿de cuánto es para México?

El gobierno estadounidense aplicará los siguientes aranceles a partir de mañana 24 de julio 2026.

El 10 % es la tasa apropiada de los aranceles para las economías investigadas que imponen una prohibición de importación de trabajo forzoso, que se han comprometido a imponer y hacer cumplir dicha prohibición de ciertos bienes de trabajo forzoso.

Argentina , Bangladesh , Camboya , Canadá , Ecuador , El Salvador , Guatemala , Honduras , India , Indonesia , Jordania , Malasia , México , Pakistán , Sri Lanka , Trinidad y Tobago y Reino Unido

Mientras que el 12.5 % es el tipo impositivo apropiado del artículo 301 para todas las demás economías investigadas .

¿Por qué EUA acusa trabajo forzoso?

El 12 de marzo de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos inició 60 investigaciones relacionadas con la falta de aplicación efectiva por parte de diversas economías de la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso.

Acusan que los bienes producidos con trabajo forzoso, son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense.

El Representante Comercial de los Estados Unidos recibió, revisó y analizó más de 1600 comentarios por escrito sobre las medidas correctivas propuestas.

Del 7 al 9 de julio, también celebró audiencias públicas sobre las medidas correctivas propuestas en las investigaciones, en las que más de 100 testigos prestaron testimonio y respondieron preguntas, tras esto, el gobierno de EUA, determinó imponer esta nueva ronda de aranceles.