Economía

Jitomate Sigue Bajando de Precio: Así Está la Inflación en México

Estos son los 10 productos que bajaron de precio durante la primera quincena de julio de 2026, por la inflación, que sigue bajando en México

.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que el jitomate y el aguacate están más baratos? La inflación en México sigue bajando. Conoce los productos que han reducido su precio.

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