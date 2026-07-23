Jitomate Sigue Bajando de Precio: Así Está la Inflación en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó hoy, 23 de julio de 2026, en qué nivel esta la inflación en México y cuáles son los productos que bajaron de precio, en la primera quincena del mes, como el jitomate.

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¿En qué nivel está la inflación en México?

El INEGI detalló este jueves que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.07% y registró un nivel de 145.091, por lo que la inflación bajó al 3.10%, en la primera quincena de julio de 2026, luego de que cerró junio en 3.37%.

De acuerdo con el INEGI, el resultado muestra una disminución en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando la inflación anual fue de 3.55%.

El INEGI mencionó que el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios de alta volatilidad, aumentó 0.16% a tasa quincenal y 3.95%, anual. Dentro de este índice, los precios de los servicios subieron 0.20% y las mercancías 0.11%.

En cuanto al índice de precios no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos, registró una caída quincenal de 0.23%, aunque a tasa anual presentó un ligero aumento de 0.21%.

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que bajó la inflación y creció la economía. “Todo bien”, afirmó la mandataria.

¿Qué es el Índice Nacional de Precios al Consumidor? El INEGI explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos y se usa para medir la inflación.

¿Qué es la inflación? En tanto, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Para medir su crecimiento, se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes y servicios ponderada, como el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Lista de productos que bajaron de precio

El INEGI indicó que los siguientes 10 productos bajaron de precio en la primera quincena de julio de 2026:

Jitomate: -13.18%. Cremas para la piel: -2.03%. Gas LP: -0.50%. Automóviles: -2.26%. Hoteles: -3.17%. Papel higiénico y pañuelos desechables: -0.70%. Taxi: -0.47%. Chile serrano: -5.17%. Aguacate: -2.59%. Tomate verde. -3.24%.

Lista de productos que subieron de precio

A continuación, te damos la lista de los 10 productos que subieron de precio, en julio de 2026, según datos del INEGI:

Transporte aéreo: 12.44%. Vivienda propia: 0.12%. Pollo: 0.73%. Colectivo: 0.70%. Servicios turísticos en paquete: 6.22%. Naranja: 6.02%. Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.12%. Computadoras: 4.52%. Papa y otros tubérculos: 1.39%. Restaurantes y similares: 0.18%.

La inflación no afectó de igual manera a todo el país, según los datos del INEGI; hubo mayores variaciones en el estado de Morelos, donde se registró la variación quincenal más alta, con el 0.92%, seguido de Baja California Sur, con 0.43%.

En contraste, hubo variaciones menores en Chiapas, donde presentó una disminución de precios de -0.22%, al igual que Campeche, con -0.14%.

RMT