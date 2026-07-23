Marchas HOY 23 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 23 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 6 concentraciones, 2 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 16 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Benito Juárez

10:00 Horas.

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México se concentrará en:

Sede de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, en Patricio Sanz 751, Colonia del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez.

Iztapalapa

10:00 Horas.

Un Colectivo se reunirá en:

Juzgados Anexos al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Avenida Reforma 100, Colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

Rodadas ciclistas

Iztapalapa

20:00 Horas.

Evobici Aventura rodará de:

Ciclistas Evo Bici, en Porfirio del Castillo 394, Colonia Constitución de 1917.

A un destino sin definir.

Rodadas en patines

Cuauhtémoc

20:30 Horas.

Amazonas Rollers rodarán de:

Doctor Mora, colonia Centro Histórico.

A un destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 23 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ