Marchas

Marcha por Paciente que Quedó Ciega: ¿A Qué Hora Inicia y Cuál Es la Zona Afectada en CDMX?

La Colectiva 'Las Tonatzin' exige justicia para paciente que quedó ciega; te indicamos a qué hora comienza la manifestación

Persona ciegaPersona invidente camina en calles de la CDMX. Foto: Cuartoscuro
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