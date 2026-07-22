Marcha por Paciente que Quedó Ciega: ¿A Qué Hora Inicia y Cuál Es la Zona Afectada en CDMX?

Hoy, 22 de julio de 2026, habrá una marcha para exigir justicia por una paciente que se quedó ciega luego de una supuesta negligencia médica, en N+ te indicamos a qué hora inicia y cuál es la zona afectada en CDMX.

La movilización podría generar afectaciones viales en la zona de la colonia Juárez y, dependiendo del desarrollo de la protesta, extenderse hacia otras vialidades de la capital.

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¿A qué hora inicia la marcha?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones, la concentración está programada para las 12:00 horas frente al Hospital San Ángel Inn Chapultepec, ubicado sobre Avenida Chapultepec número 489, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

La protesta es convocada por la Colectiva "Las Tonatzin", que busca visibilizar el caso y exigir que las autoridades investiguen los hechos.

Los participantes solicitan que se esclarezca el caso de una mujer que, según denuncian, sufrió ceguera y otras afectaciones neurológicas como consecuencia de una presunta negligencia médica.

El principal reclamo es que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y, en caso de acreditarse responsabilidades, se sancione a quienes resulten involucrados.

FBPT