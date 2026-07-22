Hallan Muerto a Cazatalentos de Modelos Ligado a Epstein: ¿Qué le Pasó a Daniel Siad?

Este miércoles 22 de julio de 2026, un deceso sacudió a denunciantes en el marco del caso Jeffrey Epstein: Daniel Siad, cazatalentos de modelos acusado de reclutar mujeres para el difunto delincuente sexual, fue hallado muerto en su domicilio en las afueras de París.

El hombre, de 69 años de edad, era investigado por la justicia francesa tras varias denuncias de mujeres, especialmente por violación.

Siad negaba las acusaciones y asegurada que quería ser interrogado para dar su versión de los hechos.

¿Qué le pasó a Daniel Siad?

Siad fue encontrado muerto el lunes pasado en su domicilio en Colombes, al noroeste de París.

La fiscalía de Nanterre informó que la justicia investiga ahora "las causas de la muerte", según información del diario Le Parisien.

Su abogada Menya Arab-Tigrine dijo a la agencia de noticias AFP que el hombre "murió y era inocente".

Consideró que "si murió de un infarto, esa espera (judicial) insoportable, la presión y la angustia con las que vivía a diario habrán tenido algo que ver".

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Denuncias contra Siad en caso Epstein

La primera denuncia ocurrió en febrero, por parte de la exmodelo sueca Ebba P. Karlsson, tras reconocerlo en los archivos desclasificados sobre Epstein, en los que se menciona a Daniel Siad en más de mil documentos.

Ella acusó al cazatalentos de violarla cuando tenía 20 años y de explotarla sexualmente, presentándola a Gérald Marie, antiguo director de la prestigiosa agencia de modelos Elite, a quien también acusaba de violación. Ambos siempre lo han negado.

Karlsson dijo a la agencia que está “conmocionada" y que "Daniel Siad estaba a punto de ser detenido. Hemos trabajado tan duro para obtener justicia y ahora... Es muy frustrante", agregó.

"Todas teníamos miedo de que lo mataran para impedirle hablar de los demás criminales... Espero que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de su fallecimiento", agregó.

Colectivo "Victorious Angels - WE RISE"

Cabe señalar que Karlsson y la periodista británica Lisa Brinkworth -que acusa a Gérald Marie de agresión sexual en 1998- fundaron el colectivo "Victorious Angels - WE RISE", que desde hace varios años denuncia violencias sexuales en este mundo y en el entorno de Epstein.

En 2019, el financiero estadounidense, detenido por explotación sexual de menores , fue hallado ahorcado en su celda en Estados Unidos.

En 2022, el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel , cercano a Epstein, se suicidó en detención, tras ser imputado por violaciones a menores y acoso sexual.

Tras la muerte de Brunel, las investigaciones se cerraron sin indagar en su entorno, pese a que el nombre de Siad había aparecido en el caso.

La desclasificación en Estados Unidos de miles de archivos pertenecientes a Jeffrey Epstein las reactivó, con la apertura a comienzos de 2026 de una amplia pesquisa por parte de la fiscalía de París.

Siad representaba una pista valiosa, señaló a AFP Juliette G., una exmodelo francesa de 43 años que afirma que la reclutó en París para presentarla a Epstein en 2004.

Con información de AFP.

SPB