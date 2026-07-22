Internacional

Hallan Muerto a Cazatalentos de Modelos Ligado a Epstein: ¿Qué le Pasó a Daniel Siad?

Aquí te informamos sobre el caso de Daniel Siad, cazatalentos de modelo acusado de reclutar mujeres para Epstein

Archivos de Epstein expuestos al público en Nueva York, EUA, el 8 de mayo de 2026. Foto: ReutersArchivos de Epstein expuestos al público en Nueva York, EUA, el 8 de mayo de 2026. Foto: Reuters

Destacado

Daniel Siad, acusado de reclutar mujeres para Epstein, muere en circunstancias misteriosas. La justicia francesa investiga. ¿Qué más se descubrirá?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+