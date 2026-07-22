Sheinbaum, sobre el Caso Dafne: Tamaulipas Debe Revisar Operación de Academia Doenitz

La presidenta Claudia Sheinbaum habló del caso Dafne durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 22 de julio de 2026, e indicó que el gobierno de Tamulipas debe revisar la operación de la Academia Militarizada Doenitz.

Afirmó que corresponde a las autoridades estatales investigar la muerte de Dafne Zapata y revisar el funcionamiento de la Academia Militarizada Doenitz, al señalar que estos centros educativos no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. "Gobierno de Tamaulipas Debe Investigar": Sheinbaum Habla sobre el Caso Dafne

Sheinbaum señala que debe haber justicia

La presidenta afirmó que el caso debe esclarecerse y enfatizó que debe haber justicia.

"Es el gobierno del estado que debe hacer toda la investigación y revisar cómo operan estos centros. Se tiene que hacer justicia, obviamente", señaló.

El caso ocurrió durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, donde la menor falleció apenas cuatro días después de haber ingresado.

El deceso de la estudiante ha provocado que familiares y ciudadanos exijan el esclarecimiento de los hechos y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Tras la muerte de la menor, su familia inició un llamado para promover la denominada "Ley Dafne", una propuesta que busca impedir prácticas consideradas violentas o entrenamientos excesivos en instituciones militarizadas.

FBPT