Seguridad

Sheinbaum, sobre el Caso Dafne: Tamaulipas Debe Revisar Operación de Academia Doenitz

La presidenta Sheinbaum señaló que debe haber justicia en el caso de Dafne

Dan Último Adiós a Dafne Zapata, Joven Que Murió Durante un Curso de Verano en Academia MilitarizadaDan último adiós a Dafne Zapata, joven que murió durante un curso de verano en academia militarizada. Foto: N+

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