Seguridad

Convocan a Misa y Marcha del Silencio por Dafne Zapata en El Mante; Así Serán las Movilizaciones

La familia de Dafne anunció una misa, una marcha pacífica y una marcha del silencio que se realizarán en El Mante durante esta semana.

Convocan a Misa y Marcha del Silencio por Dafne Zapata en El ManteConvocan a Misa y Marcha del Silencio por Dafne Zapata en El Mante. Foto: N+

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La familia de Dafne Zapata convoca a misa y marchas en El Mante para exigir justicia. La Fiscalía de Tamaulipas avanza en la investigación del presunto feminicidio. Conoce más sobre estas movilizaciones.

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