Convocan a Misa y Marcha del Silencio por Dafne Zapata en El Mante; Así Serán las Movilizaciones

Alejandra Quintos, madre de Dafne, aclaró que la decisión de retirar el bloqueo de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos Cometidos contra Niñas, Niños y Adolescentes (FENNAM), en Tampico, fue tomada de manera voluntaria, con el propósito de continuar las acciones de exigencia de justicia mediante nuevas movilizaciones programadas en su natal Ciudad Mante.



Como parte de las actividades, el miércoles 22 de julio de 2026 se celebrará una misa a las 6 de la tarde en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe de El Mante, Tamaulipas, para pedir por el eterno descanso de Dafne. Al concluir la ceremonia religiosa, familiares, amigos y ciudadanos participarán en una marcha pacífica en memoria de la adolescente.

Convocan a Misa y Marcha del Silencio por Dafne Zapata en El Mante, Tamaulipas. Foto:

Asimismo, se anunció que el jueves 23 de julio de 2026 se llevará a cabo una segunda "marcha del silencio" por parte de la Escuela Secundaria General Profesora Juana Camacho Cervantes, la cual partirá del Boulevard Luis Echeverría hacia la Presidencia Municipal El Mante, donde asistentes buscarán visibilizar el caso y solicitar el respaldo de las autoridades.

Convocan a Marcha del Silencio en El Mante, Tamaulipas. Foto: Alejandra Quintos

Fiscalía de Tamaulipas Confirma Investigación por Presunto Feminicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que las investigaciones por el presunto feminicidio de Dafne Zapata Quintos Martínez, la adolescente que murió durante un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, han permitido conocer cómo ocurrieron los hechos y que el caso ya pasó a una nueva etapa procesal.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el fiscal general de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que las indagatorias continúan avanzando y que la Fiscalía ha realizado un análisis del contexto en el que ocurrió el fallecimiento de la menor.

Mensaje del Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, sobre el caso del fallecimiento de una menor en el municipio de Ciudad Madero pic.twitter.com/zp4tKNRmAk — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 21, 2026

La investigación ya pasó a una nueva etapa procesal

El fiscal de justicia en Tamaulipas indicó que el caso ya se encuentra en una etapa distinta del proceso penal, aunque evitó proporcionar mayores detalles para no afectar las investigaciones en curso.

Asimismo, precisó que la Fiscalía no ha difundido información técnica relacionada con el caso, por lo que cualquier dato que haya circulado en redes sociales o en otros medios no ha sido proporcionado por la autoridad investigadora.

La investigación no está enfocada en la operación de la academia

Otro de los puntos destacados del mensaje fue que las investigaciones no están centradas en posibles irregularidades administrativas o en la operación de la institución educativa privada donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el fiscal, las indagatorias se encuentran enfocadas en esclarecer las circunstancias y el contexto en que murió la adolescente.

Finalmente, la Fiscalía de Tamaulipas aseguró que continuará informando sobre los avances del caso en la medida en que el debido proceso lo permita.