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Inicia Hoy Onda de Calor en México: Habrá 4 Días con Temperaturas de 45 Grados en estos Estados

Una onda de calor afectará varios estados de la República Mexicana, con temperaturas de 30 a más de 45 grados; aquí te contamos todos los detalles

Un organillero se cubre de los rayos del sol con una gorra de sombrilla por ola de calor en CDMX, en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoUn organillero se cubre de los rayos del sol con una gorra de sombrilla por ola de calor en CDMX, en abril 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Inicia hoy una ola de calor en México con temperaturas de más de 45°C. Descubre qué estados serán los más afectados y toma precauciones para evitar golpes de calor.

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