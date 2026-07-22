Inicia Hoy Onda de Calor en México: Habrá 4 Días con Temperaturas de 45 Grados en estos Estados

¡Toma precauciones! Este miércoles 22 de julio de 2026, iniciará una onda de calor en varios estados de la República Mexicana, lo que ocasionará temperaturas de más de 45 grados en distintas regiones.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dicha onda de calor prevalecerá al menos hasta sábado, por lo que vienen días de ambiente muy caluroso.

Aquí te damos a conocer la lista de los estados afectados por las altas temperaturas, para que tomes previsiones y evites daños como golpes de calor.

¿Qué es una onda de calor?

Una onda de calor es un periodo de más de tres días consecutivos con temperaturas por arriba del promedio.

Se debe a la presencia de un anticiclón en niveles altos de la atmósfera, el cual favorece un ambiente diurno muy caluroso sobre varias regiones del país.

Es más frecuente en las ciudades por la deforestación y la contaminación.

Puede ocasionar efectos adversos en la población: insolación, desmayos, golpe de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades en la piel.

Inicia hoy onda de calor en México

El SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer que hoy, 22 de julio de 2026, iniciará una onda de calor en zonas de Baja California (noreste y centro), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (oeste y sur).

“Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán”, añadió.

Mientras que del jueves al sábado, advirtió que “se prevé un incremento de las temperaturas sobre la mayor parte del territorio mexicano, persistiendo el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora” y prevalecerá la onda de calor.

Lista de estados con temperaturas extremas

De acuerdo con la información del Meteorológico, varios estados sufrirán temperaturas de 30 a más de 45 grados. Este es el listado por día:

Miércoles 22 de julio:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y centro), Nuevo León (norte, noreste y este) y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Jueves 23 de julio:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, este y oeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste, oeste y centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Viernes 24 de julio:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (oeste y noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí (este), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Quintana Roo.

Sábado 25 de julio:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y oeste) y Coahuila (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Quintana Roo.

SPB