Internacional

¿Por Qué un Pequeño Pueblo en Texas Lucha Contra el Muro Fronterizo de Trump?

La demanda presentada por el distrito de desarrollo de Presidio enfrenta a un pequeño pueblo de poco más de 3,200 habitantes contra el Departamento de Seguridad Nacional

Muro TrumpEl gobierno argumenta que no existe un plan definitivo sobre por dónde pasará el muro fronterizo ni cómo se construirá. Foto: Reuters.

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Un pequeño pueblo de Texas desafía al gobierno de Trump por el muro fronterizo. Temen que cause inundaciones y afecte su sistema de diques. ¿Qué pasará con Presidio en esta lucha legal?

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