Movilidad

¿Hay Bloqueo Hoy 22 de Julio 2026 en la Autopista del Sol por Habitantes de Acapulco?

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Intenso tráfico por bloqueo en la Autopista del Sol.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Viajas por la Autopista del Sol hoy? Mantente informado para planear tu trayecto a Acapulco sin contratiempos.

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