Uso de Internet en Celulares por Parte de Adultos Mayores, Genera en Algunos Casos una Adicción

Aunque los adolescentes son la población que más tiempo pasa en línea en nuestro país, el uso de medios digitales no se limita a los menores de edad.

Según el INEGI, tres de cada cuatro adultos mayores son usuarios de internet a través de teléfonos celulares, generando en muchos casos una adicción a las pantallas y la información tóxica que prolifera en espacios digitales.

José Luis, José y Hermilo son tres adultos mayores que ven en la tecnología una herramienta para su vida diaria.

Así lo refiere José Luis Vázquez:

“Lo que más me gusta es en la mañana, saludar a mis amigos, a la familia”

José Romero, aseguró:

“Aquí en el fraccionamiento donde vivimos, pues tengo, no sé, alrededor de 3 mil 500 contactos. Mucha gente me pregunta cómo puedo hacer esto”

Por su parte Hermilo Olvera, señaló:

“En el celular me gusta jugar dominó y jugar fichitas para seguir acomodándolas en los huecos”

Principal actividad de esparcimiento para adultos mayores

En los últimos 12 años, el celular superó a la televisión como la principal actividad de esparcimiento para adultos mayores en México, de acuerdo con la última encuesta sobre salud y envejecimiento del INEGI, pero esta inclusión digital está causando en paralelo una adicción silenciosa.

“Le dedico mucho tiempo a eso y no, no estoy muy contento con lo que hago”, explicó José Luis Vázquez.

En tanto José Romero, señaló:

“No quiero reconocerlo, pero cuando no traigo batería, por ejemplo, o cuando no traigo datos, sí, la verdad es que sí sufro”

Hace 10 años, solo 1 de cada 4 mayores de 60 años usaba internet, hoy son 3 de cada 4, a decir de especialistas, inciden los cambios físicos, la jubilación y la soledad.

Al respecto Humberto Nicolini, médico psiquiatra, explicó:

“Los 2 extremos de la población los jóvenes, los niños y los adultos mayores, pues son mucho más vulnerables”

Se estima que en México, 5.4 millones de adultos mayores tienen síntomas de depresión y muchos consideran al celular una compañía.

Maite Llamas, psicóloga y directora de clínica Restart, afirmó:

“Los adultos mayores se enganchan mucho más con el teléfono, porque esta parte del cerebro, que se llama corteza prefrontal, empieza a disminuir. La natalidad bajó muchísimo y entonces los adultos mayores no tienen nietos, pocas veces los hijos los acompañan. Están constantemente en duelo, porque los amigos fallecen, la gente de su entorno fallece”

Efectos negativos de pasar mucho tiempo en el celular

Entre los efectos negativos de pasar mucho tiempo en el celular, además de la alteración del ciclo de sueño, se han detectado las apuestas en línea o las compras compulsivas.

La psicóloga y directora de clínica Restart, aseguró:

“Realmente pierde el control tanto física como mentalmente de sus propias acciones al momento de que se le quita el estímulo adictivo, esto es síndrome de abstinencia”

Límites

Especialistas recomiendan que los ancianos pasen tiempo de calidad con familiares, amigos y vecinos y mantener límites en el horario y el uso de dispositivos digitales.

Con información de José Ángel Ramírez, Carlos Moreno y Fernando Guillén.

LECQ