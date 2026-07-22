Sociedad

Uso de Internet en Celulares por Parte de Adultos Mayores, Genera en Algunos Casos una Adicción

En los últimos 12 años, el celular superó a la televisión como la principal actividad de esparcimiento para adultos mayores en México, según encuesta del INEGI

Uso de internet en celulares por parte de adultos mayores, genera en algunos casos una adicción.Foto: N+

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¿Sabías que el celular superó a la TV como principal esparcimiento para adultos mayores en México? 3 de cada 4 usan internet, pero esta inclusión digital puede llevar a adicciones.

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