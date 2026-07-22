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Convierten la Casa Natal de Hitler en Una Estación de Policía en Austria

La remodelación ha transformado por completo la imagen exterior del edificio, con el antiguo revestimiento amarillo, deteriorado por la humedad

Casa Hitler

Foto: Reuters.

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Austria reabre la casa natal de Hitler como estación de policía, eliminando su carga simbólica. Un paso crucial para enfrentar el pasado nazi.

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