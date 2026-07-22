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Hallan Muerto en su Casa a Francés que Reclutaba a Modelos para Jeffrey Epstein

La justicia francesa investigaba a este hombre de 69 años tras varias denuncias de mujeres, especialmente por violación

Policía ColombesDaniel Siad negaba las acusaciones y aseguraba que quería ser interrogado para dar su versión de los hechos. Foto: AP.

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Encuentran muerto a Daniel Siad, cazatalentos vinculado a Epstein, en su casa en París. La justicia investiga las causas mientras las víctimas temen quedar sin justicia.

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