Internacional

Reabre al Público Galería Apolo del Museo de Louvre a 9 Meses del Robo de Joyas

En el futuro, las joyas que sobrevivieron al hurto y la corona de la emperatriz Eugenia, que sigue en restauración, se exhibirán en un espacio de máxima seguridad

A 9 meses del robo de joyas en el Museo de Louvre, reabrió sus puertas la Galería ApoloA 9 meses del robo de joyas en el Museo de Louvre, reabrió sus puertas la Galería Apolo. Foto: Reuters

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Tras el robo de joyas, el Louvre refuerza su seguridad y reabre la Galería Apolo. Las joyas restantes se exhibirán en un espacio seguro. Conoce más sobre este renacimiento.

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