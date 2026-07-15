Costo de Casetas México-Acapulco en Julio 2026: Cuántas Son y Tarifa de la Autopista del Sol

Si estás pensando en tomar unas vacaciones en Acapulco, te decimos cuántas casetas hay y cuál es el costo del peaje para autos y motos, actualizado a Julio 2026

Autos en Caseta de Peaje. ¿Sabes cuál es el costo de las casetas de México- Acapulco?¿Vas de viaje a Acapulco? Conoce qué presupuesto debes contemplar para trayecto por Autopista del Sol. Foto: Cuartoscuro.

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¿Cuánto es de Casetas en la México-Acapulco y Cuántas Son? Tarifa de la Autopista del Sol en Julio 2026