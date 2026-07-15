Costo de Casetas México-Acapulco en Julio 2026: Cuántas Son y Tarifa de la Autopista del Sol

Es oficial, con el fin del ciclo escolar, inician las vacaciones de verano en México para miles de alumnos y maestros. Y si aún estás planeando las escapadas con tus hijos, en N+ te damos a conocer cuánto gastarás en casetas de México a Acapulco y cuántas son.

Acapulco se ha convertido en uno de los destinos de playa favoritos de los capitalinos, quienes no desaprovechan la oportunidad de visitar este puerto durante los distintos períodos vacacionales del año.

Tal fue el caso del fin de semana largo por el 1 de mayo, cuando Acapulco registró una ocupación hotelera del 96 por ciento, y los vacacionistas disfrutaron de los Miradores desde lo alto del Puerto.

Para que puedas planear con calma tus vacaciones, en una nota previa ya te dijimos cuántas semanas durarán las vacaciones de verano 2026, según el nuevo calendario de la SEP.

¿Cuántas y cuáles son las casetas que hay que pagar de México a Acapulco en 2026?

Tomando como punto de salida la Ciudad de México (CDMX) y como destino el puerto de Acapulco en Guerrero, son 5 las casetas que se deben pagar al tomar la Autopista del Sol.

Caseta de Tlalpan. Caseta de Alpuyeca. Caseta Paso Morelos. Caseta Palo Blanco. Caseta La Venta.

De acuerdo con el cálculo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, el tiempo que toma recorrer este trayecto es de alrededor de cuatro horas.

¿Cuál es el costo de las casetas de México a Acapulco? Tarifas actualizadas a Julio 2026

El presupuesto que debes contemplar para las vacaciones en Acapulco, dependerá del tipo de vehículo en el que decidas hacer el viaje: motocicleta vehículo.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) publicó la lista de tarifas vigentes a partir del 13 de abril de 2026. Por lo que los costos de las casetas que debes pasar para llegar a Acapulco quedan de la siguiente manera:

Viaje en Vehículo:

Caseta de Tlalpan: 156 pesos.

Caseta de Alpuyeca: 100 pesos.

Caseta Paso Morelos: 209 pesos.

Caseta Palo Blanco: 190 pesos.

Caseta La Venta: 171 pesos.

Total del viaje: 826 pesos.

Mientras que el Viaducto Elevado Tlalpan, (tramo que va de CDMX a Cuernavaca) tiene un costo de 186 pesos.

Viaje en Moto:

Caseta de Tlalpan: 78 pesos.

Caseta de Alpuyeca: 50 pesos.

Caseta Paso Morelos: 104 pesos.

Caseta Palo Blanco: 95 pesos.

Caseta La Venta: 85 pesos.

Total del viaje: 412 pesos.

SARR