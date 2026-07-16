Regresan Rescatistas Poblanos de Cruz Roja luego de Labores de Ayuda en Venezuela

AlbertoPeñaMartínez y Miguel Ángel Martínez Gutiérrez elementos del grupo búsqueda y rescate urbano de la Cruz Roja Puebla regresaron de la misión que les asignaron en Venezuela
Ambos son especialistas en estructurascolapsadas, además de ser veterinarios de los perros de búsqueda.
Como resultado de las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, uno de los especialistas de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Cruz Roja que partió el sábado de México, logró el rescate con vida de un adulto de 53 años.
Alberto se dijo orgulloso de pertenecer a la Cruz Roja Mexicana ya este equipo. Está satisfecho por la misión cumplida mientras que Miguel Ángel dijo que está contento de regresar a casa, a pesar de que tenían ganas de ayudar un poco más.
Rescatan a tres personas con vida y más de 30 cuerpos de fallecidos en Venezuela
El grupo que viajó a Sudamérica ayudó a encontrar 37 personas fallecidas para entregarlas a familiares y también salvaron la vida de 3 venezolanos quienes estaban entre los escombros.
Durante 12 días trabajaron sin descanso, exponiendo su integridad por el bienestar de los afectados.
Los rescatistas laboraron con caninos especializados los cuales tuvieron 40 intervenciones. La Cruz Roja de Puebla reconoció la entrega y labor altruista que llevaron a cabo.