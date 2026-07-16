Regresan Rescatistas Poblanos de Cruz Roja luego de Labores de Ayuda en Venezuela

El grupo que viajó a Sudamérica ayudó a encontrar 37 personas fallecidas para entregarlas a familiares.

Dos poblanos participaron en labores de rescate durante 12 días.Dos poblanos participaron en labores de rescate durante 12 días. Foto: Cruz Roja

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Tras 12 días de intensa labor en Venezuela, rescatistas poblanos de la Cruz Roja regresan a casa. 3 personas salvadas y 37 cuerpos entregados a sus familias. Conoce más sobre su misión.

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