Número de Muertos por Doble Terremoto en Venezuela Asciende a Más de 4 mil 700

American Airlines inaugura vuelo de Miami a la ciudad venezolana de Maracaibo ante la emergencia provocada por los terremotos

Una persona observa carteles con las personas desaparecidas tras los terremotos del 24 de junio. Foto: ReutersUna persona observa carteles con las personas desaparecidas tras los terremotos del 24 de junio. Foto: Reuters
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