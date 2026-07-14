Número de Muertos por Doble Terremoto en Venezuela Asciende a Más de 4 mil 700

El número de muertos a causa del doble terremoto en Venezuela subió ​a 4,734, de acuerdo con el reporte oficial publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en su cuenta de Telegram.

El gobierno no informó sobre las cifras de personas que aún continúan desaparecidas.

La franja costera de Venezuela fue sacudida por dos terremotos, de 7.2 y 7.5 de magnitud, el pasado 24 de junio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Venezuela Regala Perros Rescatistas a Ejército de México

American Airlines inaugura vuelo a Maracaibo tras terremotos

En tanto, American Airlines inauguró hoy un vuelo de Miami a la ciudad venezolana de Maracaibo, que por ahora es la única ruta directa de una aerolínea estadounidense hacia Venezuela ante la emergencia provocada por los terremotos.

La aerolínea había anunciado la ruta desde el 12 de junio, antes de los sismos, pero ahora es su único vuelo que conecta sin escalas con Venezuela, donde la compañía suspendió los viajes a Caracas ante los daños del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

La empresa avisó en un comunicado previo que "planea reanudar sus operaciones" a la capital venezolana, que reactivó el pasado 30 de abril tras siete años de estar suspendidas, "una vez que el aeropuerto reabra para vuelos comerciales".

El vuelo AA 4325 de Miami a Maracaibo partió este martes a las 10:10 horas del este de Estados Unidos con un horario estimado de llegada a las 13:30 horas.

La compañía aérea operará vuelos diarios con aeronaves Embraer 175, según el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

AMP