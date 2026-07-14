Muertos por Incendio en Bruselas Hoy: Así Encontraron a Personas Atrapadas en Elevador

Varios trabajadores se encontraban en un elevador al momento del incendioen un edificio en obra de Bruselas

Dos ambulancias en Bruselas, Bélgica.Dos ambulancias en Bruselas, Bélgica. Foto: EFE | Archivo

Destacado

Incendio mortal en Bruselas: Varios trabajadores mueren atrapados en un elevador. Las autoridades continúan la búsqueda de desaparecidos. Conoce los detalles de esta tragedia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+