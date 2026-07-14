Muertos por Incendio en Bruselas Hoy: Así Encontraron a Personas Atrapadas en Elevador

Este martes, 14 de julio de 2026, varias personas murieron en un incendio ocurrido en una obra de Bruselas y la búsqueda de seis personas desaparecidas sigue en marcha, según informaron autoridades locales.

Se han hallado un número indeterminado de cadáveres en uno de los dos ascensores de la gran obra de renovación situada en la céntrica Place de Brouckere, donde se declaró un incendio a primera hora del martes, dijo un portavoz del servicio local de inspección de trabajo.

"Tuvimos un acceso limitado a una de las dos cabinas de ascensor y allí pudimos ver que había los cadáveres de dos o tres personas fallecidas", declaró el portavoz Brecht Speybrouck.

Afirmó que un total de seis trabajadores seguían en paradero desconocido y que aún no estaba claro qué había provocado el incendio.

El cuerpo de bomberos local indicó que había más de 200 trabajadores en la obra cuando se declaró el incendio y que tres personas habían sido trasladadas al hospital.

Un primer incendio en las plantas inferiores de la obra de renovación se controló con relativa rapidez, según informó la cadena belga VRT, citando a los bomberos.

Sin embargo, las llamas que se propagaron a través de los huecos de los ascensores provocaron un nuevo incendio en una planta subterránea, según explicaron los bomberos.

En el momento del incidente, más de 200 trabajadores se encontraban en el edificio, que se encuentra en obras de para reconvertirlo en un complejo con restaurantes, oficinas, un hotel y apartamentos de lujo.

Confirman 5 muertos por incendio

Más tarde, la Fiscalía de Trabajo belga informó que al menos cinco personas que se encontraban en un elevador han muerto en un incendio registrado a primera hora de este martes en un edificio en obras en el centro de Bruselas, y que se busca aún a una persona, que posiblemente también ha fallecido.

El rey Felipe de los belgas y el primer ministro del país, Baart de Wever, visitaron a primera hora de la tarde el lugar y conversaron con los servicios de emergencia que se encontraban allí.

"Los bomberos lograron encontrar una pequeña abertura en uno de estos ascensores y allí descubrimos a varias víctimas. Aún no sabemos con exactitud cuántas personas hay. Podrían ser las seis personas desaparecidas, pero también podría haber más en otro ascensor o en otro lugar", dijo a los medios locales Brecht Speybrouck, portavoz de la Fiscalía, antes de que se iniciaran las labores de búsqueda.

El fuego, del que aún se desconocen las causas, comenzó como un pequeño foco en la segunda planta del edificio, y, a pesar de haber sido extinguido, las llamas lograron colarse por el hueco del ascensor, lo que afectó a esta estructura.

Los cadáveres fueron extraídos de uno de los ascensores del edificio, y los servicios de búsqueda sostuvieron que podría haber uno más.

Dos personas con quemaduras han sido trasladadas al Hospital Militar de Neder-over-Heembeek, mientras que un bombero que sufrió hipertermia fue atendido en el lugar.

Con información de N+, Reuters y EFE.

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