¿Cuándo Sentencian a ‘El Mayo’ Zambada? Este Día Recibe Castigo de EUA

Conoce qué día recibe sentencia el narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada en EUA, luego de su declaración de culpabilidad

Ismael “El Mayo” Zambada durante juicio en Corte de Nueva York, EUAIsmael “El Mayo” Zambada durante juicio en Corte de Nueva York, EUA. Foto: Reuters

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Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los narcos más poderosos, muy pronto será sentenciado. EUA busca cadena perpetua y decomisar 15,000 millones. ¿Qué decidirá el juez?

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