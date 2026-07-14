¿Por Qué el Exdirector de Pemex Quedó en Libertad? Este Es el Acuerdo con María Felicia Jiménez

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, obtuvo este martes 14 de julio la libertad condicional durante la tercera audiencia de su proceso, realizado en Morelos, luego de que enfrentara cargos por violencia familiar contra su esposa, María Felicia Jiménez.

¿Qué condición fijó la jueza para dejarlo salir?

La jueza de control que lleva la causa aceptó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a libertad condicional. Con esa determinación, Víctor Rodríguez Padilla saldrá hoy del penal de Atlacholoaya, donde permanecía desde su detención.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Víctor 'N', Exdirector de Pemex Saldrá de Prisión; Entre Lágrimas Agradeció a su Esposa

Lo que debe cumplir a partir de ahora

Firmar cada mes en el juzgado de Atlacholoaya.

Su defensa debe presentar a la víctima un plan de reparación del daño.

María Felicia Jiménez decidirá si acepta o rechaza ese plan.

Continúa vinculado a proceso por violencia familiar dolosa.

¿Por qué no asistió la víctima a la audiencia?

María Felicia Jiménez no se presentó a la audiencia de este martes. En un escrito, expuso que ha sido acosada por medios de comunicación y redes sociales, motivo por el cual dijo no poder salir de su domicilio.

Ante ese planteamiento, se analiza realizar una audiencia privada en la que ella podría comparecer de manera virtual.

El perdón que antecedió a la libertad condicional

Un día antes, el 13 de julio, Rodríguez Padilla fue vinculado a proceso por violencia familiar dolosa en contra de su esposa y de su hijo de 6 años, aunque se desestimó el delito de violencia vicaria.

En esa misma audiencia, la jueza dio a conocer que María Felicia Jiménez había entregado un escrito de perdón hacia su esposo, en el que señaló haberlo hecho sin presión alguna y por el bienestar de su familia.

Al cierre de la audiencia de este martes, Rodríguez Padilla pidió la palabra y ofreció una disculpa a su esposa; lo hizo con la voz entrecortada y entre llanto.

Antecedentes: la detención y los cargos

Rodríguez Padilla fue detenido por agentes de la Policía Ministerial en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, acusado de violencia familiar.

Su esposa había difundido previamente un video de una agresión ocurrida en su domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. El exfuncionario se desempeñó como director general de Pemex entre octubre de 2024 y mayo de 2026.

Con información de Elizabeth Mavil, N+.

CT