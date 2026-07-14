¿Por Qué el Exdirector de Pemex Quedó en Libertad? Este Es el Acuerdo con María Felicia Jiménez

El exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, salió de prisión bajo libertad condicional, con un plan de reparación del daño pendiente de aceptación por su esposa

Por Qué el Exdirector de Pemex Quedó en Libertad Este Es el Acuerdo con María Felicia JiménezFoto de detención de Víctor Rodríguez Padilla, esposado, custodiado por elementos de la Policía de Investigación (PDI) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Morelos, en el momento de su arresto. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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