¿Quién es Flor Vigna? La Argentina que Suena para Entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Pistas de La Casa de los Famosos México apuntan a Flor Vigna: actriz, cantante y boxeadora argentina. Descubre su trayectoria y por qué suena para el reality.

quien-es-flor-vigna-argentina-nueva-habitante-la-casa-de-los-famosos-mexico-2026Foto: Instagram Flor Vigna

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Flor Vigna, actriz y boxeadora argentina, podría entrar a La Casa de los Famosos México 2026. Las pistas: guantes de box, micrófono y banderas. ¿Será la nueva integrante del reality?

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