¿Quién es Flor Vigna? La Argentina que Suena para Entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Las nuevas pistas reveladas por la producción de La Casa de los Famosos México generaron teorías y especulaciones entre los seguidores del reality, quienes coinciden en un mismo nombre: Flor Vigna.

La actriz, cantante, bailarina e influencer argentina se perfila como la próxima integrante confirmada del programa de Televisa, de acuerdo con el video de pistas publicado por la producción del reality.

¿Cuáles son las pistas que apuntan a Flor Vigna?

Entre los elementos que llamaron la atención destacan un guante de box, un atuendo de bailarina, banderas de México y Argentina, y un micrófono, referencias que coinciden con la trayectoria de la artista sudamericana.

Los seguidores del reality desglosaron cada pista: el guante de box remite a sus combates en eventos de influencers, el vestuario de bailarina a su paso por realities de baile, el micrófono a su carrera como cantante y las banderas internacionales a su nacionalidad argentina.

Una de las pistas que reforzaría la teoría es el guante de box y las banderas en la camiseta, pues la influencer fue campeona en el Supernova Genesis, donde le quitó el invicto a la streamer mexicana Alana Flores, además de haber ganado por nocaut a la colombiana Manuela en la velada Párense de Manos 2.

Un guante de box y una playera deportiva 🤯 Sin duda este habitante se ve disciplinado 👏🏼 ¿Quién podrá ser?



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¿Quién es Flor Vigna?

Su nombre completo es Florencia Giannina Vigna, una actriz, bailarina, cantante, conductora y modelo argentina nacida el 11 de junio de 1994 en Buenos Aires.

Se hizo conocida por su participación en programas como "Combate" y "Showmatch: Bailando por un sueño". Su debut televisivo ocurrió en 2014, precisamente en "Combate", ciclo que tuvo varias temporadas.

Con los años, Vigna diversificó su carrera: ha trabajado en series como "Simona" y "Mi hermano es un clon", y en los últimos años ha desarrollado también una carrera musical. En el terreno musical lanzó sencillos como "Uy!", "Suelto" y, más recientemente, "Capaz", con un debut discográfico en 2021. En teatro, su trabajo más reciente fue en 2023 con la obra "El Divorcio", donde dio vida a Mecha.

Su faceta más reciente la llevó a los cuadriláteros: en 2026 incursionó en el boxeo como parte del espectáculo deportivo Supernova. Y en el terreno de los reconocimientos, en 2019 obtuvo el premio al famoso con más rating en internet, en los Premios Los Más Clickeados.

El mensaje de Instagram que dio de qué hablar

Las teorías tomaron fuerza luego de que la propia Vigna publicara pistas involuntarias en sus redes. "Mi gente, ya estoy en México en mi camerino. Estoy como con un miedo lindo porque quedé seleccionada para un proyecto muy importante y va a ser muy masivo (...) Mañana se va a anunciar así que espero que estén conmigo porque estoy medio desaparecida grabando lo que quiero que vean a partir de agosto", dijo la argentina en sus historias de Instagram.