¿Quién es Yahir? Trayectoria y Datos del Séptimo Habitante de La Casa de los Famosos México 2026

Nombre real, edad, carrera musical y datos personales de Yahir, el cantante que ahora es el séptimo habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026.

quien-es-yahir-othon-parra-septimo-habitante-la-casa-famosos-mexico-2026-edad-biografia-datos-cantanteFoto: Cuartoscuro

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Conoce a Yahir, el séptimo habitante de La Casa de los Famosos México 2026. Desde Hermosillo al estrellato, su carrera musical y personal te sorprenderán.

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