¿Quién es Yahir? Trayectoria y Datos del Séptimo Habitante de La Casa de los Famosos México 2026

Las pistas ya lo dijeron casi todo: una gorra verde, una guitarra y un escenario desértico que remite a Hermosillo, Sonora. Yahir ya fue oficialmente confirmado como el séptimo habitante de La Casa de los Famosos México 2026.

Y esto es lo que se sabe del cantante que conquistó a México desde La Academia.

¿Quién es Yahir?

Su nombre real es Yahir Othón Parra, aunque el público lo conoce simplemente como Yahir. Nació el 21 de marzo de 1979 en Hermosillo, Sonora, por lo que actualmente tiene 47 años. Es el mayor de tres hermanos y su gusto por la música le viene de familia: su abuelo paterno, Ramón Othón, le enseñó su primera canción cuando tenía siete años, y con el tiempo el cantante también reveló que heredó de su padre, Don Chito, su afición por el béisbol.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Entrevista N+: Ernesto Laguardia, Primer Habitante de La Casa de los Famosos México 2026

De La Academia al estrellato

Yahir se convirtió en rostro conocido en 2002, cuando participó en la primera generación de La Academia, de la cual salió en cuarto lugar. Aunque no ganó, el reality fue su trampolín: al año siguiente debutó como actor en la telenovela juvenil Enamórate, y ese mismo 2003 lanzó su primer álbum de estudio, Yahir, con el que el sencillo "Alucinado" llegó al primer lugar de popularidad en México.

Su carrera discográfica sumó nueve producciones, entre álbumes de estudio y recopilatorios, con temas como "La Locura", "Maldito amor" y "Detalles". En la actuación, además de Enamórate, apareció en telenovelas como Bellezas Indomables y Mi marido tiene familia. En 2003 también ganó el Desafío de Estrellas, competencia de talento de la que se llevó seis millones de pesos.

En 2025 fue parte de la segunda temporada de Juego de Voces: Leyendas contra Estrellas, en el equipo de "las estrellas" junto a Yuri, Lucero, Mijares y Emmanuel.

El momento más emotivo de su carrera reciente

En Juego de Voces, Yahir vivió uno de los pasajes más recordados del programa al cruzar "El Portal", la dinámica que permite a los participantes revivir momentos del pasado. Ahí se reencontró con su padre, Don Chito, y con su hijo menor, Ian, en un campo de béisbol que recreaba su infancia. Durante el encuentro, Yahir le agradeció a su padre en lugar de reclamarle por la dureza de aquellos años, y ambos cerraron el momento cantando juntos "Popotitos", de Los Teen Tops.

Vida personal

Yahir es padre de dos hijos, Tristán e Ian, de distintas relaciones. Con Tristán ha hablado abiertamente sobre el proceso de su hijo para superar una adicción, un tema que el propio cantante ha abordado con transparencia en entrevistas.

Las pistas que lo perfilaron como el séptimo habitante

La producción de La Casa de los Famosos México reveló un adelanto con un micrófono, una guitarra, una gorra verde y un paisaje de cactus y desierto que los seguidores relacionaron de inmediato con Hermosillo, tierra natal del cantante. A esto se suma que en Juego de Voces Yahir rindió tributo a Yuri interpretando "El apagón" con un atuendo similar al que la propia Yuri usa en sus presentaciones.

Así, Yahir se une a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza y Cynthia Klitbo en la lista de habitantes de la cuarta temporada del reality, que se estrena el domingo 26 de julio por Las Estrellas y ViX.