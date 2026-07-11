Sexto Habitante de La Casa de los Famosos 2026: ¿Quién Será? Pistas que Apuntan a Cynthia Klitbo

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 dio a conocer un nuevo video de pistas para revelar al sexto habitante de la temporada, y para algunos parece indicar que se trata de la primera actriz Cynthia Klitbo. El anuncio oficial se hará el domingo 12 de julio.

Las pistas que delatarían a Cynthia Klitbo

El material se difundió a través del programa donde se presentó al quinto habitante confirmado, Moisés Peñaloza. Entre los elementos que llamaron la atención del público está un vestido que la actriz ya ha usado antes y que se volvió icónico por sus líneas que simulan manchas de pintura o redes en tonos negro y azul.

La otra pista clave es la aparición de tres maniquíes con distintas pelucas, una de ellas con un look completamente rapado, mientras una figura de fondo sostiene una máquina para cortar el cabello. Este detalle no es casualidad: la actriz se rapó por completo para uno de sus papeles más recordados, en la telenovela El Privilegio de Amar (1998), un guiño que los fans más memoriosos identificaron de inmediato.

De la negativa rotunda a la posible sorpresa

Lo llamativo del caso es que Klitbo había descartado públicamente la posibilidad de meterse al reality. Meses atrás, durante la celebración por el cierre de grabaciones de la telenovela Corazón de Oro, la actriz fue cuestionada sobre si entraría a La Casa de los Famosos México y su respuesta fue tajante: "N'ombre, ¿cómo crees? ¡Qué miedo!".

En esa misma plática, Klitbo reconoció que su temperamento podría jugarle en contra dentro del encierro: "Es que no sé. Yo puedo ser muy 'easy going' (tranquila), pero puedo ser de pronto muy neurótica", y confesó que lo que menos toleraría de sus compañeros sería que le tomaran sus pertenencias sin permiso o tener que cuidar su comida de los demás concursantes.

Fue justamente Moisés Peñaloza, hoy confirmado como quinto habitante, quien en aquella ocasión intentó convencerla de sumarse al reality, ofreciéndose incluso a "cuidarla" dentro de la casa. Klitbo puso como condición que ambos entraran juntos. Meses después, la ironía es evidente: Peñaloza ya está adentro y todo apunta a que ella podría seguirle los pasos.

¿Quién es Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo es una primera actriz de televisión, cine y teatro mexicana, nacida en Zacatecas, reconocida como una de las villanas más emblemáticas de las telenovelas en América Latina. Se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y consolidó su carrera entre los años 80 y 90 gracias a su capacidad para interpretar personajes antagónicos.

Su trayectoria incluye premios TVyNovelas y participaciones memorables en melodramas como Cadenas de amargura, El privilegio de amar, La dueña y Teresa, producciones que hoy la mantienen vigente incluso entre las nuevas generaciones que la descubren en plataformas de streaming. A lo largo de más de 35 años de carrera, su fuerte personalidad y su entrega profesional la mantienen como una de las figuras más respetadas del entretenimiento mexicano.

Los habitantes confirmados hasta ahora

Hasta el momento, la producción ha confirmado a cinco participantes, cifra que podría ampliarse en los próximos días, ya que los anuncios se hacen uno por día, sin contar los fines de semana. La lista hasta ahora:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

La tradición del programa es revelar siempre uno menos del total definitivo, dejando al último habitante como una sorpresa total que se conoce hasta el día del estreno. Si las pistas se confirman, Cynthia Klitbo se uniría a este elenco como la sexta pieza del rompecabezas, aunque restaría por saberse si Peñaloza logrará, ya dentro de la casa, cumplir la promesa que le hizo meses atrás.