Sexto Habitante de La Casa de los Famosos 2026: ¿Quién Será? Pistas que Apuntan a Cynthia Klitbo

Un nuevo video de pistas apunta a Cynthia Klitbo como la sexta habitante de La Casa de los Famosos México 2026. Te contamos las señales y su historia con el reality.

cynthia-klitbo-sexta-habitante-casa-de-los-famosos-mexico-pistasFoto: La Casa de Los Famosos

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Un vestido emblemático y un look rapado: las pistas que podrían confirmar a Cynthia Klitbo como la sexta habitante de La Casa de los Famosos 2026.

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