¿Quién es Moisés Peñaloza, Quinto Habitante de La Casa de los Famosos?

Conoce quién es Moisés Peñaloza, actor, modelo y Mister Supranational, el quinto habitante oficialmente confirmado de La Casa de los Famosos México 2026.

quien-es-moises-penaloza-quinto-habitante-casa-de-los-famososFoto: Cuartoscuro

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El actor Moisés Peñaloza, conocido por su papel en Corazón de Oro, entra a La Casa de los Famosos México. ¿Qué pasará con su ex Elaine Haro?

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