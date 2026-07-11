¿Quién es Moisés Peñaloza, Quinto Habitante de La Casa de los Famosos?

La revelación del quinto integrante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México confirmó oficialmente al actor y modelo tamaulipeco Moisés Peñaloza, cuyo nombre cobró fuerza este viernes 10 de julio tras las pistas presentadas por la producción del reality show de Televisa.

El anuncio oficial estaba programado para las 8:28 de la noche de este viernes, a cargo del conductor Diego de Erice, quien sustituyó a Galilea Montijo mientras esta se encuentra de vacaciones.

Las pistas que lo delataron

Este jueves 9 de julio fue confirmado el stylist Aldo Rendón como cuarto habitante de la casa. Acto seguido, la producción difundió un video con las pistas del quinto participante, y todo apuntó a Peñaloza: unos guantes de boxeo hicieron referencia a su papel en la telenovela "Corazón de Oro", donde interpretó a un boxeador, deporte que también practica en su vida personal.

Junto a ellos apareció un traje de chef, ligado a otra pista: una garra que sacaba un camarón, en alusión al restaurante de mariscos que el actor tiene en una plaza de Interlomas. La pista final y más reveladora fue una banda de color azul, similar a las que se otorgan en los certámenes de belleza masculina, donde Peñaloza obtuvo tres reconocimientos en 2022.

¿Quién es Moisés Peñaloza?

Su nombre completo es Jonathan Moisés Sierra Peñaloza. Nació el 22 de octubre de 1991 en Tampico, Tamaulipas, por lo que actualmente tiene 34 años de edad. Antes de dedicarse a la actuación, estudió Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Ciudad Madero, carrera que ejerció brevemente antes de decidirse por los escenarios.

Su formación artística comenzó en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), donde tomó el Taller de Teatro de Víctor Zavala. En 2015 ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde se preparó como actor durante dos años hasta 2017.

Trayectoria como actor

Peñaloza debutó con apariciones especiales en series como Vecinos y Una familia de diez en 2019. Después participó en producciones unitarias como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, y sumó papeles en melodramas como Corazón de Oro y Minas de pasión, donde dio vida a Orlando Roldán, un policía.

Su desempeño frente a cámaras lo colocó como uno de los rostros con mayor proyección dentro de Televisa, e incluso participó en el reality de parejas Inseparables, amor al límite junto a la actriz y conductora Vanessa Arias.

Su corona en Mister Supranational

En 2022, Peñaloza ganó el certamen nacional Mister México, imponiéndose a 26 competidores más y representando después al país en Mister Supranational, celebrado en Nowy Sącz, Polonia. Ahí obtuvo el tercer lugar, además de los reconocimientos de Top Model y Mister Personality, lo que en su momento fue viralizado como "el tercer hombre más guapo del mundo". Su participación marcó la segunda vez que México llegaba a la final de este certamen internacional.

La coincidencia con Elaine Haro

Uno de los elementos que más ha llamado la atención sobre su posible ingreso a La Casa de los Famosos México es que coincidiría con la participación de su expareja sentimental, la actriz y cantante Elaine Haro, lo que ha disparado especulaciones sobre posibles tensiones o reencuentros dentro del foro.

Los habitantes confirmados hasta ahora

Ernesto Laguardia (actor)

Karina Torres (creadora de contenido)

Ximena Herrera (actriz)

Aldo Rendón (stylist)

Moisés Peñaloza (actor y modelo)