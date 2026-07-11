¿A Qué Hora Juega Noruega vs Inglaterra y Dónde Ver Partido de Cuartos del Mundial 2026?

El partido de los Cuartos de Final del Mundial 2026 de Noruega vs Inglaterra que se jugará este sábado 11 de julio de 2026 a las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

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El duelo se disputará en el Estadio Sede de Miami y podrá sintonizarse en territorio mexicano de forma gratuita aquí y por suscripción.

Televisión abierta: Canal 5

Televisión de paga: TUDN.

Streaming: ViX Premium

Si deseas ver el partido y te ubicas en otra zona horaria del país, toma en cuenta que el silbatazo inicial será a las 14:00 horas en el tiempo del Pacífico (Sonora/Baja California Sur).

¿Por qué es importante el partido Noruega vs Inglaterra?

El ganador del partido Noruega vs Inglaterra logrará el pase directo a las Semifinales de la Copa del Mundo 2026.

Miles de noruegos 'toman' Miami antes de partido contra Inglaterra

Miles de aficionados noruegos han tomado Miami Beach para recrear la ya icónica celebración en la víspera del partido de cuartos de final del Mundial contra Inglaterra.

Aficionados de Noruega se reúnen en Miami Beach antes de su partido de cuartos de final contra Inglaterra en Mundial 2026. Foto: Reuters

Rodeados por la arena de la playa y las palmeras, las camisetas rojas con la cruz azul y blanca se unieron al unísono en largas filas humanas para simular que remaban un barco vikingo, acompañados de decenas de turistas que se sumaron al festejo.

El número de aficionados noruegos en el sur de Florida no ha parado de crecer en los últimos días, desde que la selección escandinava eliminó a Brasil en octavos de final.

El delantero del Manchester City es el principal artífice de la gesta que está logrando Noruega en el Mundial, con siete de los doce tantos que acumula todo el equipo en el torneo.

HVI