¿A Qué Hora Juega Noruega vs Inglaterra y Dónde Ver Partido de Cuartos del Mundial 2026?

El duelo por el boleto a las semifinales del Mundial 2026 se disputará en el Estadio Sede de Miami

¿A Qué Hora Es el Partido de Noruega vs Inglaterra y Dónde Ver?Jugadores de la Selección de Futbol de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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El ganador del partido Noruega vs Inglaterra logrará el pase directo a las semifinales de la Copa del Mundo 2026

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