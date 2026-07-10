Haaland Responde a Banda Mexicana La Prestigiosa que Interpretó su 'Himno' Viral

Erling Haaland no deja de sorprender a los aficionados mexicanos en redes sociales, luego que el delantero noruego respondió con un "Les escucho", una bandera de México y el emoji de un taco, a un video donde interpretan su canción en versión regional mexicano.

El material audiovisual pertenece a la agrupación mexicana Banda La Prestigiosa, quienes interpretaron el cántico en honor al atacante del Manchester City al ritmo de música de banda sinaloense.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. La Fiebre por Erling Haaland: Es el Jugador Más Caro del Mundo y Ha Ganado Gran Popularidad

Luego de la eliminación de México en octavos de final ante Inglaterra, los aficionados mexicanos han manifestado su apoyo ante Noruega; por eso los 10 integrantes de la Banda La Prestigiosa publicaron el video sentados en el suelo, imitando el ya tradicional festejo del "remo vikingo".

En Instagram, en la descripción del video, escribieron "Avenge us" (Vénganos), pidiéndole directamente a Haaland que derrote a la selección inglesa.

A los músicos se les ve tocar con tambora y trompetas una versión regional del popular cántico "Haaland, Haaland (Ja, ja, ja)" que se popularizó en las plataformas digitales.

Respuesta de Haaland a banda mexicana

La respuesta de Haaland al perfil de Instagram de la banda mexicana generó una oleada de comentarios y memes.

Erling Haaland responde a la banda La Prestigiosa tras hacer versión de su canción. Foto: Instagram bandalaprestigiosa

Los fanáticos celebraron el gesto del futbolista con frases como "¡Haaland, hermano, ya eres mexicano!" y aseguraron que el país entero estará apoyando a los nórdicos en su próximo enfrentamiento de cuartos de final.

Hasta ahora, Noruega, liderada por Haaland, ya acumula siete goles en el torneo; se medirá contra Inglaterra este sábado 11 de julio en el Estadio Sede de Miami.

HVI