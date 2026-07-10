Haaland Responde a Banda Mexicana La Prestigiosa que Interpretó su 'Himno' Viral

El material audiovisual pertenece a la agrupación mexicana Banda La Prestigiosa, quienes interpretaron el cántico en honor al atacante del Manchester City al ritmo de música de banda sinaloense

Haaland Responde a Banda Mexicana que Interpretó su Canción: "Les Escucho"Erling Haaland, de Noruega. Foto: Reuters

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En Instagram en la descripción del video escribieron "Avenge us" (Vénganos), pidiéndole directamente a Haaland que derrote a la selección inglesa

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