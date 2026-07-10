Inglaterra Recibirá Bono Millonario Si Es Campeón del Mundial 2026, ¿Quiénes lo Recibirían?

Se pagarán primas de alrededor de 15 millones de libras esterlinas a la plantilla, 3 millones al entrenador Tuchel y aproximadamente un millón a su equipo técnico si Harry Kane levanta el trofeo

Inglaterra Recibirá Bono Millonario Si Es Campeón del Mundial 2026 ¿Quién lo Recibirá?Festejos de aficionados de la Selección de Inglaterra. Foto: Reuters

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Los jugadores y el cuerpo técnico de Inglaterra recibirán aproximadamente la mitad de los 38 millones de libras esterlinas del premio FIFA de la FA en concepto de primas si ganan el Mundial 2026.

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