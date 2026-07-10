Inglaterra Recibirá Bono Millonario Si Es Campeón del Mundial 2026, ¿Quiénes lo Recibirían?

Los jugadores y el cuerpo técnico de Inglaterra recibirán aproximadamente la mitad de los 38 millones de libras esterlinas del premio FIFA de la FA en concepto de primas si ganan el Mundial 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Noruega vs Inglaterra: Así Llegan los Equipos al Partido de Cuartos de Final del Mundial

Se pagarán primas de alrededor de 15 millones de libras esterlinas a la plantilla, 3 millones al entrenador Tuchel y aproximadamente un millón a su equipo técnico si Harry Kane levanta el trofeo en Nueva York el próximo fin de semana.

Ingresos de Inglaterra en Mundial 2026

Inglaterra recibirá un premio por salir campeón de 15 millones de libras esterlinas.

Bono individual por jugador: 500 mil libras esterlinas, cada futbolista del plantel.

Bono para Thomas Tuchel: el seleccionador recibirá 3 millones de libras esterlinas.

A medida que los equipos avanzan en el torneo, la dificultad crece y los premios aumentan significativamente.

Haaland amenaza el sueño inglés

Los vikingos encabezados por Erling Haaland buscan este sábado seguir haciendo historia en el Mundial, cuando Noruega e Inglaterra se enfrenten en Miami por un puesto en las semifinales.

El atacante del Manchester City es la principal amenaza para Los Tres Leones, que acostumbran a sufrirlo cada fin de semana en la Premier League, e intentarán 'secarlo' por un día en el Hard Rock Stadium de Miami.

El encuentro, programado para las 17:00 hora local, también cuenta con otros noruegos como Martin Odegaard, el capitán del Arsenal y actual campeón de la liga inglesa. Será el encargado de manejar el timón de Noruega.

Estos son los primeros cuartos de final de un torneo mayor -Mundial o Eurocopa- para la selección escandinava, una cota que alcanzaron después de un sorprendente triunfo contra Brasil por 2-1 en el último partido.

El propio Haaland, máximo goleador noruego con siete tantos en lo que va de Mundial y autor de ambos tantos ese día, aseguró en una rueda de prensa que la victoria ante la Canarinha fue "una locura", antes de recordar que el encuentro contra Inglaterra será "súper especial" por tratarse no solo de la liga en la que juega, sino también del país donde nació.

HVI