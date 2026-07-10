De Haaland a Quiñones: Los Jugadores del Mundial 2026 que No Nacieron en el País que Representan

El nuevo mapa del futbol muestra cómo la migración transformó la Copa del Mundo

Erling Haaland, jugador de NoruegaErling Haaland, jugador de Noruega. Getty Images | Archivo

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¿Sabías que en el Mundial 2026, 23% de los jugadores no nacieron en el país que representan? Descubre cómo la migración está transformando el futbol a nivel global.

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