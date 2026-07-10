¿En Qué Canal Juega España vs Bélgica Mañana? Dónde Ver en México y Link del Partido En Vivo

Este viernes continúa la actividad de los cuartos de final y si aún no sabes a qué hora es el partido ni en qué canal juega España vs Bélgica este 10 de julio, acá te decimos el horario, dónde se puede ver el juego del Mundial 2026 gratis en México y el link para disfrutar la transmisión en vivo online.

Este jueves conocimos al primer equipo clasificado a las semifinales del Mundial 2026. Francia se impuso a Marruecos y Kylian Mbappé volvió a demostrar su calidad con un golazo. Además te contamos la posibilidad de que se cancele el partido de España contra Bélgica, esto debido al mal clima que se pronostica para este viernes 10 de julio.

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¿A qué hora es el partido de España vs Bélgica?

El horario del juego ya está definido. El partido de cuartos de final empieza a las 13:00 horas (a de la tarde, tiempo del centro de México) de este viernes 10 de julio 2026. El encuentro se juega en el Estadio sede de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Es importante recordar que del juego entre La Roja y Los Diablos Rojos saldrá el rival de Francia en las semifinales del Mundial. Dicho encuentro se va a llevar a cabo el martes 14 de julio, en Dallas.

¿En qué canal juega España vs Bélgica? Dónde ver en México

El juego no tiene canal de transmisión. Eso significa que el España contra Bélgica del Mundial solamente va a estar disponible vía online, a través de la plataforma de ViX.

Link para ver España vs Bélgica en vivo online

Si no tienes dónde ver el partido de la Selección española y la belga por TV abierta en vivo, en el siguiente link puedes ver la transmisión del juego en vivo por internet: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid.

Otra gran opción para ver el España vs Bélgica en vivo gratis y online es a través del LiveBlog de N+. Ahí te traeremos la previa del partido de cuartos de final del Mundial 2026, el minuto a minuto, el resumen y resultado final, con el equipo que gana y avanza a las semifinales de la Copa del Mundo.

AO