¿En Qué Canal Juega España vs Bélgica Mañana? Dónde Ver en México y Link del Partido En Vivo

Checa en qué canal van a pasar el partido de España vs Bélgica este viernes 10 de julio y dónde ver el juego de cuartos de final del Mundial 2026 en vivo gratis y online.

En qué canal juega España vs Bélgica dónde ver en México link de transmisión del partido Mundial 2026España y Bélgica definen al segundo semifinalista del Mundial 2026. Foto: Getty

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