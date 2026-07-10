¿Se Suspende el Partido España vs Bélgica del Mundial 2026? Este Será el Clima Durante el Juego

Todo está listo para el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre España y Bélgica que se jugará este viernes 10 de julio en el Estadio Sede Los Ángeles. Lo único que podría generar algún problema es el clima, así que te contamos si hay probabilidades de que el partido sea suspendido de manera temporal.

Como ya se sabe, en el Mundial 2026 hubo varios encuentros que tuvieron que posponerse debido a los protocolos de la FIFA ante el riesgo de tormenta eléctrica. Uno de ellos fue el México vs Inglaterra, que se recorrió al menos una hora debido al mal clima en la zona donde se ubica el Estadio Sede CDMX.

Así que este viernes 10 de julio las autoridades locales y los organizadores del Mundial 2026 estarán al pendiente de las condiciones climáticas durante el partido España vs Bélgica, que debe iniciar a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en Inglewood, California, en Estados Unidos.

España vs Bélgica: ¿Se puede suspender el partido por tormenta eléctrica?

De acuerdo con los servicios meteorológicos, en la mañana del viernes 10 de julio habrá cielo parcialmente nublado, con nubes matinales que se disiparán después del mediodía. Las probabilidades de lluvia son del 19 %, así que se prevé que el partido se jugará en un ambiente soleado.

Por tanto, es poco probable que haya lluvia o tormenta eléctrica que obligue a la FIFA a posponer el partido España vs Bélgica en el Estadio Sede Los Ángeles este viernes 10 de julio. De hecho, se prevé que se jugará con unos 35 grados de temperatura, lo que puede influir en el rendimiento de los jugadores.

España llegó a esta instancia luego de eliminar de forma dramática a Portugal y Cristiano Ronaldo en los Octavos de Final del Mundial 2026, mientras que Bélgica consiguió su pase a Cuartos luego de golear 4-1 a Estados Unidos.

Con información de N+