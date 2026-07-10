¿Se Suspende el Partido España vs Bélgica del Mundial 2026? Este Será el Clima Durante el Juego

El partido entre Bélgica y España por el boleto a semifinales se jugará en el Estadio Sede Los Ángeles. Esto sabemos sobre las condiciones climatológicas que habrá

España quiere seguir festejando en el Mundial y para ello debe vencer a BélgicaEspaña quiere seguir festejando en el Mundial y para ello debe vencer a Bélgica en cuartos de final del Mundial 2026. Foto: Reuters

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¿Se suspenderá el España vs Bélgica? Descubre más sobre las condiciones meteorológicas para el partido del Mundial 2026 de este viernes 10 de julio en el Estadio Sede Los Ángeles

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