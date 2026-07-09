Haaland: ¿Cómo Se Escribe, Se Pronuncia y Cuál es el Significado de Su Nombre?

Haaland se ha convertido en una de las grandes figuras del Mundial 2026. Su estilo férreo y lúdico, así como su actitud desenfadada le han valido el cariño de la afición y el respeto de sus pares. Te decimos qué significa el nombre de la estrella noruega.

El delantero del Manchester City ha anotado hasta el momento 7 goles en el Mundial 2026.

La futbolista noruego de 25 años ha dicho que su apellido es un homenaje a su madre.

El chico maravilla de Noruega

Pocas selecciones han sorprendido tanto al público en el Mundial 2026 como Noruega. El equipo nórdico ha cautivado a los espectadores por una mezcla de disciplina y sagacidad que les ha valido convertirse en uno de los favoritos para llevarse el campeonato.

A la cabeza de este equipo está Erling Haaland, estrella de 25 años que milita en el Manchester City. El joven delantero ya ha roto varios récords de goleo para su país y se ha convertido en la principal figura de su selección.

¿Qué significa el nombre de Erling Braut Haaland?

No pocos fanáticos se han preguntado a lo largo del Mundial 2026 qué significa el nombre de Erling Haaland. Podemos empezar por Erling, que proviene del nórdico antiguo, donde significaba “heredero del líder” o “descendiente del líder”.

No pocos habrán notado que en la playera del número 9 de la selección noruega no se lee solo Haaland, sino Braut Haaland. Esto se debe a que Braut es el apellido de soltera de su madre.

El delantero ha señalado que buscaba honrar a su madre y su familia con este gesto. Cabe señalar que Gry Marita Braut fue una importante atleta en los años noventa y que ganó un título nacional en el heptatlón.

¿Cómo se pronuncia Erling Haaland?

Finalmente, Haaland es un apellido toponímico, es decir que deriva del nombre de un lugar. El jugador ha señalado que no tiene problema en cómo los extranjeros pronuncian su nombre.

Cabe señalar que el noruego no sigue las reglas del inglés, por lo que se puede pronunciar casi como se lee, con la diferencia de que la H del apellido se pronuncia como una J. No menos interesante es el hecho de que en noruego el apellido se escribe propiamente como Håland.

No es incorrecto usar la versión con una a doble para facilitar la escritura. Este mismo fenómeno ocurre con el escritor noruego Karl Ove Knausgaard, célebre por el ciclo de novelas Mi lucha, cuyo apellido también se puede escribir Knausgård.

Quienes hayan escuchado al delantero decir su propio nombre habrán notado que la diferencia principal de pronunciación ocurre en la primera vocal del apellido paterno. Erling usa una vocal a ubicada en la parte posterior de la garganta, que en el alfabeto fonético internacional se escribiría con la grafía ɔ, y que es muy frecuente en las lenguas nórdicas y germánicas.