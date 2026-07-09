Haaland: ¿Cómo Se Escribe, Se Pronuncia y Cuál es el Significado de Su Nombre?

Erling Braut Haaland se ha convertido en una de las máximas figuras del Mundial 2026; te decimos qué significa el nombre del jugador noruego.

Erling Braut HaalandErling Braut Haaland, estrella de Noruega. Foto: Reuters

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Erling Haaland, el delantero del Manchester City, deslumbra en el Mundial 2026. Aprende cómo se pronuncia su nombre y el significado que esconde. ¡Una historia que no te puedes perder!

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