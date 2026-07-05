Histórico Empate en la Cima: Haaland Alcanza a Messi y Mbappé con Siete Goles en el Mundial

El delantero noruego firmó un doblete crucial ante Brasil para sumarse al liderato de goleo del torneo, lo que desató una batalla por la Bota de Oro en la Copa del Mundo.

Haaland metió dos goles contra Brasil y llegó a siete tantos en el Mundial 2026. Foto: APHaaland metió dos goles contra Brasil y llegó a siete tantos en el Mundial 2026. Foto: AP

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