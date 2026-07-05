Histórico Empate en la Cima: Haaland Alcanza a Messi y Mbappé con Siete Goles en el Mundial

La carrera por el liderato de goleo en la Copa del Mundo 2026 mantiene una paridad absoluta en la cima de la tabla. Tras una actuación determinante en el enfrentamiento entre Noruega y Brasil, Erling Haaland sumó dos anotaciones clave a su cuenta personal.

Con este movimiento, llegó a la cifra de siete goles y se colocó en el mismo peldaño que Lionel Messi y Kylian Mbappé en la disputa por la Bota de Oro.

Haaland

El atacante noruego consolidó su contundencia en los momentos de mayor exigencia y selló su liderato compartido tras el duelo ante la escuadra sudamericana. En la fase de grupos, el delantero registró sus primeras anotaciones contra Irak mediante remates directos dentro del área chica.

Después, sumó a la cuenta frente a Senegal por la vía del contragolpe, acción en la que eludió la marca de los defensores centrales. En los dieciseisavos de final ante Costa de Marfil, convirtió el gol de la victoria para su selección con un remate de cabeza tras un tiro de esquina.

Finalmente, consiguió las dos anotaciones restantes en el encuentro ante Brasil, donde resolvió con potentes disparos dentro del área ante la presión de la zaga brasileña.

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Messi

Por su parte, el capitán argentino, Lionel Messi, marcó tres goles frente a Argelia para abrir la cuenta ofensiva de su selección mediante definiciones de jugada colectiva dentro del área, en las primeras fases del torneo.

Contra Austria sumó dos anotaciones más tras resolver un mano a mano frente al guardameta rival, mientras que ante Jordania anotó un gol con la ejecución de un tiro libre directo que superó la barrera defensiva. Su séptimo gol del torneo llegó en el partido contra Cabo Verde.

Mbappé

El panorama en la cumbre se completa con Kylian Mbappé. En la segunda mitad del primer partido ante Senegal, el francés aprovechó un buen pase de Michael Olise para definir de manera sencilla y eficaz ante Edouard Mendy y hacer el primer gol galo del torneo.

Poco después, añadió dos tantos a su cuenta frente a Irak con desmarques rápidos y definiciones cruzadas dentro del área penal.

En la ronda de dieciseisavos de final ante Suecia, el delantero consiguió un nuevo doblete, el cual concretó al aprovechar balones filtrados que superaron la línea defensiva rival. Su séptima anotación ocurrió en el partido contra Paraguay, donde ejecutó de manera correcta un tiro penal en el minuto 69 del encuentro.