México vs Inglaterra: ¿A Qué Hora Es Show de Maná en Medio Tiempo de Partido del Mundial 2026?

A diferencia de otros juegos, el Estadio CDMX se despedirá del Mundial 2026 con un show de Medio Tiempo durante el partido de la Selección Mexicana

Maná. Medio Tiempo Mundial 2026 Partido México vs Inglaterra.Maná amenizará el Medio Tiempo del partido México vs Inglaterra del Mundial de Hoy. Foto: X @@manaoficial.

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