México vs Inglaterra: ¿A Qué Hora Es Show de Maná en Medio Tiempo de Partido del Mundial 2026?
A diferencia de otros juegos, el Estadio CDMX se despedirá del Mundial 2026 con un show de Medio Tiempo durante el partido de la Selección Mexicana
Maná amenizará el Medio Tiempo del partido México vs Inglaterra del Mundial de Hoy. Foto: X @@manaoficial.
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PorRedacción N+
Todo listo para el partido México vs Inglaterra del Mundial 2026, agendado para este domingo a las 18:00 horas. El encuentro que ha mantenido la euforia colectiva por la Selección Mexicana tendrá un espectáculo de Medio Tiempo, y en N+ te decimos a qué hora inicia el show de Maná en el Estadio CDMX.
Pese a la amenaza de lluvia fuerte generalizada para toda la Ciudad de México, ya se llenó el Fan Fest del Zócalo capitalino. Y aquí te compartimos qué restricciones están vigentes para este domingo.
¿A qué hora inicia show de Maná en el medio tiempo del México vs Inglaterra?
Tal como lo anunció Danielle Dithurbide, conductora de Despierta, Maná ofrecerá un show musical durante el Medio Tiempo del partido México vs Inglaterra a celebrarse este domingo.
Tras participar en la inauguración del Mundial 2026 que también se celebró en el Estadio CDMX, la agrupación regresa a la cancha para amenizar el encuentro entre la Selección Mexicana y la escuadra inglesa.
En sus redes sociales, Maná compartió una imagen de sí mismos dentro del Coloso de Santa Úrsula con el mensaje "Listos para esta noche".
Dado que el primer tiempo tiene una duración de 45 minutos, más el tiempo que agregue el árbitro, se prevé que sea alrededor de las 20:00 horas cuando se presente Maná en el Estadio.
Si bien no se conoce cuánto tiempo duraría el espectáculo, daría tiempo extra a los jugadores para afinar detalles previo Segundo Tiempo.
¿A quiénes les dan banderas en el Estadio CDMX por el partido México vs Noruega?
Desde el pasado sábado comenzaron a circular imágenes de banderas de México colocadas en las butacas del Estadio CDMX, instaladas por el Comité Organizador.
En las imágenes se ven banderas tricolor individuales colocadas en cada uno de los asientos del Coloso de Santa Úrsula, para hacer sentir la localía de la Selección Mexicana frente a la escuadra inglesa.
Hay que recordar que el Estadio CDMX cuenta con más de 80 mil butacas en todo el recinto.