Cayó un Árbol Encima de Camioneta durante la Intensa Lluvia de Hoy en Puebla

Protección Civil atiende a un conductor que quedó atrapado al interior del vehículo en la zona de Las Ánimas.

Un árbol colapsó cuando iba pasando una camioneta particular.Foto: N+

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¡Impactante! Un árbol cayó sobre una camioneta en Puebla durante la intensa lluvia. Protección Civil rescató al conductor atrapado. Conoce más sobre el caos vial en Las Ánimas.

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