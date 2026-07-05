Cayó un Árbol Encima de Camioneta durante la Intensa Lluvia de Hoy en Puebla

La tarde este domingo 5 de julio ocurrió un accidente en el Bulevar Atlixco de Puebla derivado de la intensa lluvia que cayó en la capital; un árbol cayó sobre la vialidad y encima de una camioneta particular.

El colapso del árbol provocó el cierre parcial de la vialidad y elementos de Protección Civil acudieron en auxilio del conductor que se mantuvo al interior del vehículo.

Nuestros equipos de #ProtecciónCivilMunicipal ya se encuentran atendiendo el reporte por la caída de un árbol en la zona de El Triángulo, junto al Río Atoyac.



La zona se encuentra asegurada; se realizan las labores correspondientes para retirar el árbol y restablecer la… pic.twitter.com/11b0JQHcAX — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) July 5, 2026

Atienden caída de árbol en Las Ánimas cerca del puente del Río Atoyac

El Presidente Municipal Pepe Chedraui confirmó que la zona se encuentra asegurada mientras se realizan las labores correspondientes para retirar el árbol y restablecer la circulación a la altura de la plaza comercial Triángulo de Las Ánimas.

Debido al auxilio de los cuerpos de emergencia reportan caos vial en la zona de Las Ánimas, cerca del puente que cruza el Río Atoyac. No se reportaron personas lesionadas por el accidente.

Cae intensa lluvia sobre la ciudad de Puebla hoy 5 de julio

En distintos puntos de la ciudad se reportaron anegaciones e inundaciones causadas por las precipitaciones de este domingo. En la colonia Ampliación Reforma una camioneta terminó varada en la inundación, por lo que se requirió el auxilio de rescatistas para sacar a un menor de edad.

🚨 #ÚltimaHora | Derivado de las fuertes lluvias, se atiende el reporte de una camioneta atrapada por inundación en la colonia Ampliación Reforma, donde se encontraba un menor al interior.



🚒 Personal de emergencia ya se encuentra en el lugar realizando las labores de auxilio.… pic.twitter.com/0SskG9YjsJ — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) July 5, 2026

En el Bulevar del Niño Poblano a la altura de la tienda de autoservicio Costco, también quedó varado un vehículo particular, con sentido a la 11 Sur de la capital.

La fuerte lluvia acompañada de tormenta eléctrica y caída de granizo provocó diversas afectaciones la tarde de este domingo en puebla capital y municipios del área conurbada, donde hubo encharcamientos, anegaciones, caída de árboles y vehículos varados.

En la Calzada Zavaleta, a la altura del fraccionamiento la concepción, también se presentaron anegaciones que afectaron el tránsito y el acceso a la zona.

En el municipio de Huejotzingo, la intensa lluvia provocó el desbordamiento de la planta tratadora que da servicio a los fraccionamientos hacienda y paseo los sauces, situación que generó severas anegaciones en calles y vialidades, afectando el tránsito y el ingreso a viviendas.

Reportan inundaciones en autopista Puebla-Orizaba y Periférico Ecológico

Por otra parte, en Amozoc, la lateral de la autopista Puebla-Orizaba y la lateral del periférico ecológico, a la altura del parque industrial Chachapa, quedaron completamente inundadas, lo que provocó que al menos dos vehículos quedaran varados entre el agua.

Foto: Reporte ciudadano anónimo

En esa misma demarcación se reportó la caída de granizo del tamaño aproximado de una moneda de diez pesos, fenómeno que sorprendió a los habitantes y automovilistas, aunque hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Las lluvias también generaron afectaciones en los municipios de Cuautlancingo y San Andrés Cholula, donde diversas calles, avenidas y bulevares presentaron encharcamientos y acumulación de agua, lo que complicó la circulación durante varias horas.

Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas o víctimas fatales, aunque las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones ante la continuidad de las lluvias durante las próximas horas.

Con información de N+

JAPR