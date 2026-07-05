Atropellan a Menor de 13 Años en Puente Internacional de Ciudad Juárez; Responsable Huye

La mañana de este domingo 5 de julio se reportó el fallecimiento de un menor de 13 años, identificado con las iniciales G.P.G., quien fue atropellado en la fila del puente internacional Córdova-Américas, mejor conocido como el Puente Libre, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, el conductor de un vehículo color gris se metió a la fila para ingresar a Estados Unidos cuando el menor cruzaba por la zona.

Debido a ello, fue impactado por la unidad, la cual pasó por encima del adolescente antes de intentar huir con dirección a las garitas estadounidenses, donde finalmente chocó contra otros dos vehículos.

Cámaras Captaron el Momento del Atropellamiento

Las cámaras del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, ubicadas en todos los cruces internacionales de la ciudad, captaron el momento exacto en el que el conductor atropelló al menor e intentó darse a la fuga tras provocar el accidente. Sin embargo, fue asegurado antes de llegar a la joroba del puente.

Autoridades Resguardaron la Escena

Al lugar acudieron distintas corporaciones de seguridad, así como personal del Servicio Médico Forense, para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del presunto responsable. Se espera que, una vez concluyan los peritajes correspondientes, se determine su situación jurídica.