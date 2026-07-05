Atropellan a Menor de 13 Años en Puente Internacional de Ciudad Juárez; Responsable Huye

Un menor de 13 años perdió la vida tras ser atropellado por un conductor que presuntamente se incorporó a la fila del puente internacional Córdova-Américas, en Ciudad Juárez.

Cámaras Captaron el Momento del AtropellamientoFoto: N+

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Un niño de 13 años muere atropellado en Ciudad Juárez; el responsable intentó escapar pero fue detenido. Las cámaras registraron el momento. ¿Qué sigue en la investigación? Infórmate aquí.

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