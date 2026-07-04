Localizan Cuerpo en Estado de Descomposición en la Colonia Zootecnia de Chihuahua

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde del sábado en un arroyo ubicado en la colonia Zootecnia, al sur de la ciudad de Chihuahua, lo que generó una movilización de corporaciones policiacas y personal forense.

El hallazgo ocurrió a escasos metros del Hospital de Salud Mental, donde ciudadanos realizaron el reporte a los números de emergencia tras detectar el cadáver en la zona del arroyo.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el cuerpo no contaba con el pie izquierdo ni con ambas manos, situación que presuntamente habría sido ocasionada por fauna del sector debido al avanzado estado de descomposición.

Elementos de seguridad acordonaron el área mientras personal de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Peritos investigan identidad y causa de muerte

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para determinar el tiempo aproximado de fallecimiento, la causa de muerte y la identidad de la víctima.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley como parte del proceso de investigación.

Este hecho se suma a los casos de violencia registrados en la entidad durante los primeros días de julio.

Según el Informe Diario de Seguridad del Gobierno de México, en los primeros tres días del mes se contabilizaron siete homicidios dolosos en el estado de Chihuahua.