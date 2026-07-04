Localizan Cuerpo en Estado de Descomposición en la Colonia Zootecnia de Chihuahua

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado en un arroyo de la colonia Zootecnia, al sur de la ciudad de Chihuahua.

Peritos investigan identidad y causa de muerteFoto: N+

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Hallan cuerpo en descomposición en colonia Zootecnia, Chihuahua. Sin pie izquierdo ni manos, autoridades investigan identidad y causa de muerte. Conoce más sobre este caso.

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