Asesinan a Hombre a Balazos en la Colonia Plutarco Elías Calles de Ciudad Juárez

Un hombre de 37 años identificado como Jesús Gerardo Castañeda murió tras un ataque armado registrado en la colonia Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez.

Localizan varios casquillos tras ataque armado en JuárezFoto: N+

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Violencia en Ciudad Juárez: un hombre de 37 años, fue asesinado en un ataque armado. Se encontraron seis casquillos en la escena.

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