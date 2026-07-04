Asesinan a Hombre a Balazos en la Colonia Plutarco Elías Calles de Ciudad Juárez

Un hombre identificado como Jesús Gerardo C., de 37 años de edad, fue asesinado a balazos en calles de la colonia Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez.

El ataque armado fue reportado al número de emergencias luego de que una mujer alertó a las autoridades sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el cruce de las calles Isla Santo Domingo e Islas Celebes, frente a una ferretería del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, la testigo escuchó alrededor de 10 detonaciones de arma de fuego y posteriormente observó varios casquillos percutidos en la escena del crimen.

Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones policiacas y paramédicos se movilizaron al lugar para atender la emergencia.

Localizan varios casquillos tras ataque armado en Juárez

Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por los disparos.

En la escena fueron localizados al menos seis casquillos percutidos, los cuales quedaron asegurados como parte de las investigaciones.

La zona fue acordonada por agentes preventivos mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento correspondiente y el levantamiento de evidencia balística.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este homicidio ocurrido en la colonia Plutarco Elías Calles.