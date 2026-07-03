Lluvias Dejan Cerca de 30 Autos Varados en Parral, Chihuahua; Reportan Inundaciones

Las intensas lluvias registradas en Hidalgo del Parral provocaron inundaciones, vehículos varados y afectaciones en vialidades; autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Las intensas lluvias en Hidalgo del ParralFoto: @JoseLuisArvizo

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¡Inundaciones en Parral! 30 autos varados tras intensas lluvias. Autoridades confirman que no hay heridos. ¿Qué medidas se están tomando?

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