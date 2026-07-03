Lluvias Dejan Cerca de 30 Autos Varados en Parral, Chihuahua; Reportan Inundaciones

Las fuertes precipitaciones registradas en el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, generaron diversas afectaciones en distintos sectores de la ciudad, principalmente en vialidades y zonas utilizadas como estacionamiento, donde decenas de vehículos quedaron atrapados por el acumulamiento de agua.

Pese a la intensidad de la lluvia, autoridades municipales informaron que no se reportaron personas lesionadas ni situaciones consideradas de gravedad.

El presidente municipal de Hidalgo del Parral, Salvador Calderón, explicó que la cantidad de agua registrada en un corto periodo de tiempo rebasó la capacidad de desfogue en algunos puntos de la ciudad, lo que ocasionó inundaciones repentinas y problemas de circulación.

De acuerdo con el edil, en apenas unas horas se registraron cerca de 30 milímetros de lluvia, fenómeno que sorprendió a habitantes y automovilistas.

“En muy poco tiempo nos cayeron casi 30 milímetros”, expresó el alcalde al detallar el impacto del temporal.

Vehículos quedaron atrapados en la vialidad del río

Uno de los puntos más afectados fue la vialidad del río, espacio que habitualmente es utilizado como estacionamiento para personas que acuden al Centro Histórico de Parral.

Según explicó Salvador Calderón, alrededor de 30 vehículos quedaron varados tras el aumento del nivel del agua; sin embargo, la mayoría solo presentó inundaciones menores y no daños permanentes.

El funcionario señaló que únicamente un automóvil sufrió pérdida total, debido a que se encontraba estacionado en una zona donde desemboca un arroyo hacia una alcantarilla.

Las autoridades municipales mantienen monitoreo en distintos sectores de Hidalgo del Parral ante la posibilidad de nuevas lluvias, además de exhortar a la población a evitar estacionarse en zonas de riesgo o cauces naturales durante precipitaciones intensas.