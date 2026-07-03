Detienen a Pareja con Droga en la Carretera Chihuahua-Juárez; Viajaban con sus Hijos

Una pareja fue detenida luego de que le fueran asegurados 20 kilogramos de droga en un punto de revisión sobre la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.

Localizaron 35 Paquetes con DrogaFoto: FGR

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Autoridades interceptan a pareja con 35 paquetes de droga en Chihuahua-Juárez. Los hijos menores quedaron bajo protección.

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