Detienen a Pareja con Droga en la Carretera Chihuahua-Juárez; Viajaban con sus Hijos

La tarde del jueves 2 de julio fue detenida una pareja que circulaba sobre la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, luego de que autoridades localizaran aproximadamente 20 kilogramos de droga durante una revisión en uno de los puntos de inspección instalados por la Fiscalía General de la República para combatir el tráfico de armas y narcóticos.

Mostraron Actitud Nerviosa Durante la Inspección

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la pareja circulaba a bordo de un vehículo compacto color azul junto a sus dos hijos menores de edad, cuando fue detenida por personal de la Fiscalía General de la República en el kilómetro 211 de la carretera, para una inspección de rutina.

Sin embargo, durante la revisión, los ocupantes comenzaron a mostrar una actitud nerviosa, lo que derivó en una inspección más detallada de la unidad.

Localizaron 35 Paquetes con Droga

Tras la revisión del vehículo, los agentes localizaron 35 paquetes envueltos en bolsas transparentes que contenían aproximadamente 20 kilogramos de metanfetamina, también conocida como cristal.

La pareja fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República junto con la droga asegurada, mientras que los dos menores quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más información sobre el caso y se espera que en las próximas horas se dé a conocer la situación jurídica de los detenidos.